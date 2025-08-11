Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agosto trae buenas noticias para los argentinos: un fin de semana largo con un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional que permitirá disfrutar de un merecido descanso.

Además, en ciertas localidades se suman hasta cuatro días de asueto.

¿Cuándo será el fin de semana largo en agosto 2025?

El viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que genera la posibilidad de un puente turístico para muchos trabajadores, siempre que sus empleadores decidan no hacerlos trabajar. En caso de trabajar, el pago será al salario habitual, sin adicionales. Este día antecede al feriado nacional del domingo 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fecha que este año coincide además con el Día del Niño.

Este feriado, aunque es trasladable, se mantendrá en su fecha original, ya que la ley no contempla modificaciones cuando caen en fin de semana. Por lo tanto, los argentinos podrán gozar de un fin de semana largo de hasta tres días, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Es importante aclarar que un feriado nacional implica descanso obligatorio para los trabajadores y, en caso de trabajar, deben recibir el doble de su remuneración habitual. En contraste, un día no laborable o puente turístico es optativo para el empleador y, si se trabaja, el pago es normal.

La Ley 27.399, que permite la creación de hasta tres días no laborables con fines turísticos al año, es la que impulsa estas medidas para fomentar el turismo interno.

Por qué es feriado el 17 de agosto

El 17 de agosto se recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido en 1850 en Francia. San Martín es reconocido como uno de los máximos héroes nacionales por su rol en la independencia de Argentina, Chile y Perú. El feriado nacional rinde homenaje a su legado como libertador y estratega fundamental.

Cuatro días libres en algunas localidades bonaerenses

Mientras tanto, el lunes 18 de agosto no será feriado nacional, pero sí asueto para dos localidades de la provincia de Buenos Aires:

Tres Algarrobos (partido de Carlos Tejedor), que celebra el 124° aniversario de su fundación.

(partido de Carlos Tejedor), que celebra el 124° aniversario de su fundación. General Rivas (partido de Suipacha), que festeja las fiestas patronales en honor a San Roque, patrón de los peregrinos.

En estos lugares, los habitantes podrán disfrutar de un descanso extendido, sumando un día más al fin de semana largo.

Calendario completo de feriados nacionales 2025

15 de agosto : Día no laborable puente.

: Día no laborable puente. 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21 y 24 de noviembre : Día no laborable puente y Día de la Soberanía Nacional.

: Día no laborable puente y Día de la Soberanía Nacional. 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.