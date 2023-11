RECHAZO DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS

Durante el debate presidencial, que se llevó a cabo este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a reivindicar el rol de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

La guerra entra la Argentina y el Reino Unido en 1982 dejó causó más de 900 muertos y miles de heridos en ambos bandos. Uno de los episodios más trágicos y controvertidos de ese conflicto fue el hundimiento del Crucero General Belgrano, que causó la muerte de 323 marinos argentinos.

“En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín”, indicó el libertario ante una pregunta del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien por su parte retrucó: “Thatcher es un enemigo histórico de Argentina. Hay que respetar a los excombatientes de Malvinas”.

En declaraciones al canal C5N, el titular del Centro de Veteranos de Malvinas en Río Gallegos, Fernando Alturria, calificó los dichos de Milei como “muy lamentables” y aseguró que “para los veteranos nos duele que haya un personaje que admire a la mayor enemiga de Argentina”.

Señaló, además, que el líder libertario “le está faltando el respeto a la Constitución Nacional” y recordó que “el problema no es con los isleños sino con el Reino Unido, y hoy están empecinados en no dialogar”.

“Hablar de darle la autodeterminación de los isleños va en contra del gran triunfo que tuvimos en las Naciones Unidas donde reconocen un problema de soberanía y la formula de autodeterminación no se aplica en Malvinas”, sostuvo Alturria.

Señaló, en tal sentido, que “este hombre pretenden darle un lugar a los isleños que no lo tienen, porque el problema es con el Reino Unido. No vamos a sentarnos a negociar la soberanía porque la soberanía no se negocia. Tenemos que sentarnos a ver cómo nos devuelven la soberanía plena de Malvinas”, advirtió.