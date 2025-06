Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ian Galo Lescano, es más conocido como Ian Moche, tiene 12 años, es oriundo de La Plata, y hace varios años comenzó a convertirse en un referente del activismo por la inclusión.

“Un niño autista de 12 años que habla de autismo”, se lee en la biografía de su cuenta de Instagram (@ianmoche) en la que tiene más de 400 mil seguidores.

Ian no habló hasta los tres años cuando comenzó a repetir los diálogos de publicidades televisivas. Marlene Spesso, su mamá lo llevó a un especialista que observó que presentaba “signos del espectro autista”.

“A mí me hubiese servido mucho que haya otro Ian que cuente lo que le pasa, para poder entender lo nos estaba sucediendo. El primer momento es negación, querés que alguien te diga lo contrario, y no sabes cuál es el camino”, comentó Marlene.

Desde los cinco años, Ian quería ser influencer y su primera incursión fue la producción de “La vida de Ian”.

“El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta”.

Un momento trascendental de su vida fue cuando decidió iniciarse en el activismo. “Pasó cuando fue mi primera nota, mi primer vivo, me lo hizo una mujer autista. Después de esa nota le dije a mi mamá: ‘Mamá, quiero ser activista’ y bueno, ahí empezamos el camino“, recordó.

Qué es el autismo

“El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Esto hace que la sociabilización, que la comunicación y que la integración sensorial sean distintos. Cada autista es distinto. Esto es lo más importante de todo. Por ejemplo, puedo escuchar el ruido de muchas cosas, el ruido de todo, son muchos estímulos, es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil porque como entran tantos estímulos, terminás en un meltdown, que es la reacción de los autistas hacia los estímulos, mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor. Cada autista es distinto”, explicó Ian en una entrevista en el ciclo Caja Negra de Filonews.

Los meltdowns, aclaró, “no son berrinches. es cuando ya te desregulás tanto… hay tantos estímulos o tantos pensamientos o tanto sentís que explotás. Literalmente vos no estás presente, no sabés nada de lo que te pasa, es súper peligroso”.

Para no llegar a esa situación, es necesario controlar los estímulos y/o usar herramientas de autorregulación: “Estas herramientas de autorregulación son herramientas que no son juguetes, se mal consideran juguetes, pero son herramientas esenciales para que podamos autorregularnos. Son como los lentes para un chico que tiene problemas de la vista o un bastón para una persona que tiene movilidad reducida. No hay considerarlo juguetes y no hay que sacárselos a los chicos porque lo necesitan“.

Además, recordó que “muchas veces respecto las personas que no hablan, la gente piensa que no están y, en realidad, sí están y pueden comunicarse con otros métodos como pictogramas, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC)”.

“Normales”

Ian también se refirió a qué se denomina neurotípico. “La persona que se llamaría normal. En realidad, nadie es normal. Cada persona es distinta, ninguna es normal y cada una no es que es un poquito autista. Hay gente que dice: ‘Soy un poquito autista o soy un poquito esquizofrénico’. Es horrible porque primero es una ofensa y después, que por olvidarte algo crees que tenes demencia, no es así”, manifestó.

“Todo cerebro que tiene un desarrollo distinto se lo considera neurodivergente”.

En tanto que neurodivergente, explicó se le llama a “las personas que son autistas, que tienen dislexia, esquizofrenia. Todo cerebro que tiene un desarrollo distinto se lo considera neurodivergente. Antes, en el DSM 5, se lo consideraba enfermedades mentales. En ese mismo manual, decía que la homosexualidad era una enfermedad”.

En Río Gallegos

En 2022, Ian visitó Río Gallegos en el marco de la jornada de reflexión y aprendizaje llamada “La Ciudad para Todos, Hablemos de Autismo”.

El intendente Pablo Grasso recibió al niño, oportunidad en que la familia del pequeño le obsequió unas remeras con la leyenda “Hablemos de Autismo”.

Del encuentro también participaron la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; la titular de la Biblioteca Pública “Nélida Cremona”, Gabriela Peralta, y el exgobernador Daniel Peralta.

En el Teatro Municipal “Héctor Marinero”, el activista desarrolló temas relacionados con cómo perciben el mundo las personas con autismo y respondió las preguntas del público. Durante la presentación se conoció que UNICEF lo nombró como un referente de autismo en el mundo debido no sólo a su condición sino también al activismo que venía realizando en redes sociales.

Después de haber participado de la jornada, el niño agradeció la posibilidad en sus redes sociales. “Gracias @pablograssook por tu compromiso a tu ciudad y visibilizar el autismo”, publicó junto a una fotografía con el intendente.