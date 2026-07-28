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El Gobierno designó a Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, según establece el Decreto 649/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial.

“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señala el texto.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, indica que Subirats estará al frente de la gestión operativa y de los contenidos de los medios públicos nacionales.

El flamante funcionario es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. Entre 2019 y 2025 integró Alpha Media, donde se desempeñó como gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia.

Más tarde asumió como gerente periodístico del grupo, con la coordinación de la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.

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