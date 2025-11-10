Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario de noviembre 2025 traerá una oportunidad especial para quienes buscan un respiro antes del cierre del año. El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se extenderá gracias a la incorporación de un día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso en toda la Argentina.

El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, será trasladado al lunes 24, mientras que el viernes 21 fue designado como no laborable. Esta combinación generará un puente turístico de gran movimiento, con impacto tanto en el ámbito laboral como en la planificación familiar.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable

El viernes 21 de noviembre de 2025 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. A diferencia del feriado, esta fecha no implica una obligatoriedad de descanso: su aplicación queda a criterio de cada empleador.

El Gobierno nacional tiene la facultad de declarar hasta tres días no laborables por año para promover el turismo interno. En 2025, los anteriores se fijaron en mayo y agosto, siendo noviembre el último de este tipo.

De este modo, mientras el lunes 24 será feriado inamovible y garantizado por ley, la posibilidad de extender el descanso desde el viernes 21 dependerá de las políticas de cada empresa o institución.

Un impulso para el turismo y las economías regionales

La incorporación de un día no laborable busca estimular la actividad turística y favorecer las economías locales. Según la política de promoción turística, estos fines de semana largos permiten distribuir mejor el flujo de visitantes a distintos destinos del país, especialmente en temporadas intermedias.

El Ministerio de Turismo y Deportes destaca que los “puentes turísticos” generan un fuerte impacto en gastronomía, hotelería, transporte y comercio, sectores que se benefician del mayor movimiento interno.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Para comprender el alcance de cada fecha, es clave distinguir ambos conceptos según la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744).

Feriado nacional: rige bajo las normas del descanso dominical. Si un empleado trabaja, percibe el doble de su salario habitual.

Día no laborable: la asistencia al trabajo queda a decisión del empleador, y si se trabaja, el pago es ordinario, sin recargo.

Esta diferencia legal incide directamente en la organización interna de las empresas y en la planificación financiera de los trabajadores.

Qué feriados quedan en el calendario 2025

Además del fin de semana largo de noviembre, el cierre del año traerá otras fechas clave:

Lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre, Navidad, también inamovible.

De esta manera, el tramo final de 2025 ofrecerá varias oportunidades para descansar, viajar o compartir en familia, marcando un cierre de año con fuerte movimiento turístico y laboral en todo el país.