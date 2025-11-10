Wanda Nara y Maxi López volvieron a compartir pantalla, en esta oportunidad, en MasterChef Celebrity (Telefe), donde ella es la conductora y él un participante; como en cada emisión del reality, la expareja protagoniza un ida y vuelta que genera tensión y risas en el ambiente y, la última emisión, no fue la excepción.

El exfutbolista debía preparar un plato inspirado en una de las publicaciones más recordadas del Instagram de Wanda, situación que hizo que revivieran viejas épocas.

“¿De dónde sacaste que, a mí, me gusta esto, Maxi?”, le preguntó Wanda, con picardía, al verlo cocinar mejillones. Él, sin dudar, le contestó: “Sí te encanta, olvídate…”. “¿De dónde es esta receta?”, insistió Wanda; Maxi, con una sonrisa cómplice, replicó: “Y… Viste que hay que conquistar de nuevo, entonces, tengo que reinventarme”.

La conductora, entre risas, lo corrigió: “No hay que conquistar de nuevo; esa, no era la consigna”. En su entrevista individual, el exfutbolista, añadió, entre carcajadas: “Wanda siempre malinterpreta”. El público y los demás concursantes disfrutaron de la escena, que se viralizó, rápidamente, en redes.

Más tarde, Wanda probó el plato, y, lo elogió: “Muy bueno. Podría ser perfectamente un plato de Mar del Plata, de mis comienzos”. Maxi, nostálgico, sumó: “De cuando ibas a “La Feliz” a hacer teatro”. Ella, cerró con una sonrisa: “Este plato me transporta al pasado”.

El momento mezcló humor, recuerdos y una química evidente entre ambos, que lograron convertir una simple prueba de cocina en una escena televisiva cargada de complicidad.

