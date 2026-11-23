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El proyecto de ley de Presupuesto 2027 elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación plantea un escenario de mayor ajuste sobre el sistema universitario público. Los cuestionamientos docentes giran en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios docentes, preuniversitarios y nodocentes, las becas estudiantiles y los recursos para el funcionamiento institucional y la producción científica.

La discusión llega a la Cámara de Diputados de la Nación el próximo miércoles tras la emisión del dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El debate cruza el plano político y social por el alcance de las partidas proyectadas y el futuro de la educación superior.

Conadu Histórica y la CTA Autónoma advirtieron que el texto presupuestario “profundiza el ajuste, condena al sistema universitario a un ahogo presupuestario y desconoce la Ley de Financiamiento Universitario”. Además, señalaron que “no garantiza salarios dignos, becas estudiantiles ni los recursos indispensables para sostener el funcionamiento de nuestras universidades”.

En esa misma línea,marcaron que el proyecto presentado por la gestión de Javier Milei “condena a la universidad pública argentina a un atraso histórico, a un punto de no retorno y que no pueda garantizar el derecho del pueblo argentino a la educación superior universitaria”. También se señaló que “el dictamen aprobado consolida el ataque a la universidad pública”.

Huelga

En este escenario, las federaciones que represnetan a los docentes y nodocentes universitarios “convocaron a un paro nacional de 24 horas para el miércoles próximo“, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

En su convocatoria, la federación docente señaló que “la discusión política sobre las partidas presupuestarias es el síntoma de la disputa más profunda sobre el modelo de universidad y de país que queremos construir”. Agregó que “no es posible una universidad pública al servicio de nuestro pueblo con trabajadoras y trabajadores con salarios de pobreza, con estudiantes que no tengan garantizado el acceso, la permanencia y el egreso y con el debilitamiento de la producción pública de conocimiento”.

El cuestionamiento apunta también a la instancia legislativa y al vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde el sector que impulsa la protesta afirman que los legisladores y bloques que suscribieron el dictamen de mayoría “se han vuelto cómplices de la política de Milei de destrucción de la universidad pública que tanto nos costó construir a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia”.

Sobre la norma vigente, sostuvieron que la Ley de Financiamiento Universitario “expresó una voluntad democrática que el Poder Ejecutivo se niega a respetar”. Por eso consideran “inadmisible que ahora, mediante la aprobación de un nuevo presupuesto, se pretenda consolidar ese incumplimiento y desconocer una obligación que el propio Congreso estableció”.

De cara a la sesión del 25 de noviembre, el pronunciamiento plantea que los diputados “todavía están a tiempo de modificar el proyecto, garantizar las partidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario y evitar que el Congreso convalide la política de cierre de la universidad pública que el gobierno nacional busca consolidar”.

Al mismo tiempo, llama a “la docencia universitaria y preuniversitaria, a las asociaciones de base y al conjunto de la comunidad universitaria a fortalecer la jornada federal de lucha y las acciones de movilización y visibilización que se están definiendo en todo el país”. También invita “a la sociedad argentina a acompañar este reclamo” porque “la defensa de la universidad pública no es una demanda sectorial: es la defensa de un derecho social”.

ADIUNPA, sindicato que agrupa a los docentes universitarios de la UNPA. Foto: José Silva/La Opinión Austral

El conflicto

El debate por el Presupuesto 2027 se inserta en una conflictividad sostenida a lo largo de todo 2026 entre las universidades nacionales, los gremios docentes y nodocentes y el Poder Ejecutivo. El eje de la disputa fue la recomposición salarial, los gastos de funcionamiento, las becas, la ciencia y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras desde el ámbito universitario y sindical se denunció la pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento, el Gobierno nacional defendió los controles y auditorías sobre las casas de estudio y sostuvo que el presupuesto contemplaba incrementos.

Durante el año se sucedieron medidas de fuerza y movilizaciones de alcance nacional. En mayo se realizó la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ante la falta de cumplimiento de la normativa de financiamiento.

En la segunda mitad del año continuaron las huelgas docentes y nodocentes por paritarias y salarios. A la par, avanzaron presentaciones judiciales en el fuero contencioso administrativo federal impulsadas por el CIN.

En octubre tuvo lugar la Quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, actualización salarial, becas estudiantiles y fondos de funcionamiento, una jornada que también registró incidentes frente al Congreso de la Nación.

Ya en noviembre, la tensión se mantuvo con nuevas semanas de paro de federaciones docentes como Conadu Histórica, medidas de los trabajadores nodocentes de FATUN y protestas en distintas universidades en la previa del debate del Presupuesto 2027.