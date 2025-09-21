Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador por Chubut de Unión por la Patria (UxP), Carlos Linares, confirmó a La Opinión Austral que su bloque impulsará el rechazo de los vetos presidenciales en la próxima sesión de la Cámara Alta por lo que la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica se convertirá en ley en la sesión del dos de octubre próximo.

Además, adelantó que avanzará con un proyecto de ley para blindar el sistema nuclear argentino ante el intento de privatización del 49% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que comanda Demian Reidel, amigo personal del presidente Javier Milei, y que tiene bajo su órbita las centrales nucleares de la Argentina y el desarrollo en esa área. Linares criticó duramente al Gobierno por esta iniciativa y remarcó que se busca declarar “bien público estratégico no enajenable” al sistema nuclear.

Carlos Linares, senador pro Chubut en diálogo con La Opinión Austral. FOTO: LENADRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Contra los vetos

El senador chubutense detalló la venidera agenda legislativa del Senado. Mientras que esta próxima semana habrá trabajo de comisiones, el plato fuerte será la sesión del 2 de octubre, donde se tratará el rechazo de los vetos presidenciales.

De esta manera, ambas leyes se convertirán en ley. La Cámara de Diputados dio media sanción a ambos proyectos: 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención a la Emergencia Pediátrica y 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones a la Ley de Financiamiento Universitario.

El senador chubutense aseguró que la oposición logrará una victoria contundente en el Senado: “Se rechazan las dos. Va a haber una amplia mayoría para el rechazo“.

En otro orden, se metió de lleno con el rechazo al veto de los ATN. Desmintió la justificación oficial de que no se distribuyen por déficit, señalando que “es mentira”. Afirmó que “el ATN tiene una asignación, los números están, lo que hace la realidad, lo que hace el Gobierno Nacional es no distribuirlo”.

La nueva ley obligará al Gobierno a distribuirlo “entre todas las provincias, según el índice de cada provincia”. Linares enmarcó que es “la primera vez en la historia que a un presidente de la nación se le caen los vetos”.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que Milei quiere privatizar.

En defensa del sistema nuclear

En otro orden, reveló que el bloque peronista trabaja en una nueva iniciativa legislativa urgente: “Se va a presentar un proyecto en defensa de la energía nuclear, que también la quieren privatizar desde el Gobierno Nacional, un peligro, algo estratégico de cualquier país del mundo“.

El senador enfatizó la naturaleza estratégica de la energía nuclear: “Es fundamental, no se la puede dejar en mano. En cualquier parte del mundo los estados tienen un rol que cumplir“. Subrayó que el Estado debe mantener el control de la parte energética estratégica y nuclear, dada la importancia que estos temas tienen en las disputas globales, exigiendo ser “muy coherentes y muy precisos” en el funcionamiento del país.

El bloque de UxP busca frenar la privatización del sistema nuclear argentino, un plan anunciado días atrás por el Poder Ejecutivo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado que se avanzaría en la privatización del 49% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal comandada por Demian Reidel.

El presidente del interbloque de senadores de UxP, José Mayans, ya anunció que junto a “presidentes de otros bloques” de las cámaras alta y baja, se elabora un proyecto para “declarar al sistema nuclear argentino como bien público estratégico no enajenable“. Mayans fundamentó la urgencia en el Proyecto CAREM (reactor de baja potencia con diseño nacional de la CNEA), cuya “información es secreta” y de la cual el Estado “no puede ni debe desentenderse ni desprenderse”.

En la Cámara de Diputados, Gabriela Estévez (UxP) presentó un proyecto para derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, que es el que habilita la privatización parcial de NASA. Insiste que la apertura al capital privado en el sector atómico ya tuvo malas experiencias en el país, como la de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE) en los años ’90 y 2000, que no logró “preservar los activos estratégicos y facilitó su desmantelamiento”.