Durante su reciente paso por “La noche de Mirtha” (El Trece), Florencia de la V se sumergió en un viaje hacia sus raíces, rememorando el complejo tejido de su identidad y los desafíos que implica ser una mujer trans en la Argentina actual.

La conversación, conducida por Mirtha Legrand, funcionó como un espejo de las transformaciones sociales de las últimas décadas; Florencia, con la elocuencia que la caracteriza, no solo repasó su éxito profesional, sino que puso el foco en la importancia vital de ser reconocida por el Estado y por sus pares.

Uno de los momentos más reveladores del encuentro se dio cuando, “La Chiqui”, indagó sobre el origen del nombre que, actualmente, es una marca registrada en el espectáculo; Florencia confesó que, su primera elección, fue “Karen”, aunque, pronto, sintió que no encajaba con su esencia de aquel entonces. “Yo, primero, me había llamado Karen, pero, para ese momento, ya era un montón; me parecía que era demasiado fuerte”, indicó, evocando una adolescencia marcada por la búsqueda de un lugar en un entorno hostil.

La transición definitiva hacia “Florencia” surgió de la complicidad y el afecto. “Después, “Florencia” fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre; es cambiar tu vida de la noche a la mañana y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue “Florencia”; ahí nació mi bautismo”, recordó, con emoción.

Para la conductora, la obtención de su “Documento Nacional de Identidad” bajo la normativa vigente, no fue solo un trámite, sino el cierre de una herida histórica. “Ahora, ya lo tengo con la ley de identidad de género; lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”, manifestó, con orgullo.

Sin embargo, no ocultó el dolor que significó vivir años bajo una identidad que no la representaba legalmente, a pesar del afecto del público. “Para la gente yo era “Florencia de la V”, pero vos no sabes lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”; en este marco, vinculó la lucha por la identidad trans con la historia profunda de la Argentina, asegurando que “la identidad es fundamental”; en nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”, destacó.

A pesar de los logros legales, Florencia fue tajante al analizar la realidad cotidiana de la comunidad trans; ante la pregunta de Mirtha sobre si hoy es fácil vivir en el país siendo una persona trans, la respuesta fue un rotundo “hoy por hoy, no”.

La actriz alertó sobre un retroceso en la calidad de vida y un aumento de la vulnerabilidad.“No hay acceso al trabajo, a la salud; es complicado; creció la violencia, mucho la violencia, la persecución; la verdad, que son momentos difíciles”, lanzó.

También, la charla abordó la preocupación por episodios de violencia en ámbitos sanitarios, situaciones que, Florencia, calificó como “tremendas”, reafirmando que, si bien la identidad es un derecho conquistado, la igualdad plena sigue siendo una batalla diaria en las calles y las instituciones.

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