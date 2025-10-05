Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un Gran Premio exigente en el circuito de Marina Bay

El Gran Premio de Singapur, decimoctava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, dejó como ganador al británico George Russell (Mercedes), quien dominó la carrera de principio a fin sin mayores sobresaltos. Lo escoltaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), en un podio de alto nivel que mantuvo la emoción durante todo el fin de semana.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) completó una destacada labor al finalizar 16°, cumpliendo una de sus mejores actuaciones en circuitos urbanos y superando nuevamente a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el último lugar.

Colapinto, firme y competitivo en Singapur

El joven piloto nacido en Pilar largó desde la 16ª posición y logró una excelente salida, avanzando tres puestos en la primera vuelta, tal como lo había hecho en la edición anterior de este Gran Premio.

Colapinto optó por comenzar la competencia con neumáticos blandos, una estrategia arriesgada en un trazado tan abrasivo como Marina Bay. Esta elección le permitió ganar posiciones rápidamente, aunque lo obligó a realizar una parada temprana en boxes, lo que lo relegó varias posiciones.

A pesar de ello, mantuvo un buen ritmo de carrera, llegando a ubicarse en el 12° lugar cuando el resto de los pilotos completó sus detenciones. Sin embargo, el desgaste de los neumáticos en las vueltas finales lo hizo perder rendimiento y retroceder hasta el puesto 16.

Más allá del resultado, el argentino mostró consistencia, concentración y competitividad, consolidándose en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Russell dominó de principio a fin

El británico George Russell se impuso en Singapur con autoridad, logrando su segunda victoria de la temporada tras la obtenida en el Gran Premio de Canadá. Desde la largada, marcó el ritmo y mantuvo una ventaja sólida sobre sus perseguidores.

Detrás, Max Verstappen (Red Bull) defendió con solvencia su posición ante los ataques constantes de Lando Norris (McLaren), quien completó el podio.

El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó cuarto, manteniendo una diferencia de 22 puntos sobre Norris y 63 sobre Verstappen, con seis carreras aún por disputarse.

McLaren, campeón anticipado de Constructores

La escudería británica McLaren selló en Singapur un nuevo título de Constructores, gracias al tercer y cuarto puesto de sus pilotos. Con 650 puntos, el equipo duplicó a su escolta Mercedes, confirmando una temporada de dominio absoluto.

Este logro le permitió a McLaren alcanzar 10 campeonatos de Constructores, superando a Williams y quedando como la segunda escudería más exitosa de la historia, solo detrás de Ferrari, que ostenta 16 títulos.

Así quedó el campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren): 336 pts

Lando Norris (McLaren): 314 pts

Max Verstappen (Red Bull): 273 pts

George Russell (Mercedes): 237 pts

Charles Leclerc (Ferrari): 173 pts

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será clave en la lucha por el campeonato. Con McLaren ya consagrado entre los equipos, todas las miradas estarán puestas en la pelea entre Piastri, Norris y Verstappen, mientras Franco Colapinto buscará seguir sumando experiencia y acercarse a su primer resultado en los puntos.