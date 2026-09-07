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La décima edición del Foro PyMEs Italia–América Latina 2026 se llevará adelante hasta el martes 8 de septiembre en el Palacio Libertad, Buenos Aires.

El encuentro reúne a más de 500 industriales, cámaras empresariales, instituciones públicas y representantes del sector productivo de ambos continentes. El objetivo principal es fortalecer la cooperación industrial, promover la internacionalización y generar nuevas oportunidades de negocios para que las pequeñas y medianas empresas se integren a las cadenas de valor globales.

El evento es organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA). Cuenta con el respaldo institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cancillería Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. La iniciativa busca impulsar a las PyMEs nacionales en sectores estratégicos como Energía, Metalmecánica, Agroindustria, Moda e indumentaria, y Digitalización y Automatización.

La elección de la Argentina como sede del foro refleja la importancia y diversidad de su entramado productivo. La industria manufacturera constituye uno de los principales motores de la economía nacional, con una extensa presencia federal integrada mayoritariamente por PyMEs que poseen capacidades productivas y tecnológicas para abastecer a prácticamente todas las cadenas de valor del país.

Así luce uno de los stands del encuentro.

Jornada inicial

Durante las dos jornadas, los participantes acceden a una agenda diseñada para potenciar el intercambio entre empresas italianas y latinoamericanas mediante sesiones plenarias, rondas de negocios B2B, talleres especializados, actividades de networking y visitas técnicas a establecimientos industriales argentinos.

Las actividades comenzaron este lunes 7 de septiembre a las 13 horas con el acto de apertura institucional a cargo de Elio Del Re, presidente de ADIMRA, y Giorgio Silli, secretario general del IILA. Tras la inauguración, la tarde de la primera jornada incluye encuentros B2B y workshops centrados en internacionalización, mecanismos de financiamiento y casos de cooperación tecnológica.

Rolando Figueroa, gobernador de Tierra del Fuego.

Agenda central

El programa continúa el martes 8 de septiembre a partir de las 9 horas con el desarrollo del panel “Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor”. La mesa cuenta con las exposiciones de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes detallan las oportunidades del mercado energético argentino. A continuación, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ofrece una disertación especial sobre la industria energética y sus cadenas de abastecimiento.

Posteriormente, se presentan casos de experiencias de Argentina e Italia en el desarrollo de capacidades industriales, integración productiva e inserción en cadenas de valor estratégicas. A partir de las 11 horas tiene lugar el panel “Minerales críticos y desarrollo federal”, con la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Jujuy, Carlos Sadir, acompañados por representantes de empresas mineras.

Desde el mediodía del martes se realiza la Sesión Interinstitucional de Alto Nivel “Foro Pymes – Misión CONFINDUSTRIA”. Esta instancia incluye las exposiciones del canciller argentino, Pablo Quirno; el canciller italiano, Antonio Tajani; y el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara. Junto a ellos participan autoridades de PromArgentina, UIA, ADIMRA, IILA, CONFINDUSTRIA, Italia Trade Agency, SACE, SIMEST y CDP.

El gobernador de Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck, en uno de los paneles en el Hotel Alvear.

Durante la tarde del martes se llevan a cabo mesas técnicas referidas a Financiamiento para la Internacionalización y el Desarrollo Productivo; Transición energética y sostenibilidad industrial; Fortalecimiento de la Competitividad de las PyMEs en Sectores Estratégicos; y Digitalización, Inteligencia Artificial y Formación para la Industria del Futuro, con la participación de referentes de Argentina, Italia y América Latina.

Toda la agenda del foro se estructura formalmente en torno a cuatro grandes ejes estratégicos orientados a la innovación y la cooperación industrial: metalmecánica, energía y equipamiento industrial; digitalización, automatización e inteligencia artificial aplicada a la industria; agroindustria y tecnología alimentaria; y el sector de textil e indumentaria, enfocado en innovación y sostenibilidad.