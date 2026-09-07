Ana Rosenfeld reveló cuál es una de las condiciones que, Mauro Icardi, se negaría a cumplir en medio del conflicto judicial que mantiene con su exesposa, Wanda Nara; según reveló la abogada, el futbolista debería realizar terapia como parte de las medidas vinculadas al contacto con sus hijas.

Rosenfeld habló con la prensa, después de grabar su participación en el programa de Mirtha Legrand, y dio detalles sobre la situación que atraviesan las partes.

En este marco, la letrada aseguró que, Icardi, todavía no cumple con uno de los requerimientos más importantes. “El daño que le ocasionó a las menores, es un daño que hay que tenerlo en consideración”, indicó, Ana, por las hijas que tienen en común.

“Wanda siempre quiso que existiera un contacto, pero, lo que propició y en todo momento insiste y quiere que así sea, es que, el señor Icardi, haga terapia”, manifestó

En ese sentido, detalló cuál es la situación de cada uno respecto del acompañamiento profesional: “Wanda tiene psicólogo, le están pidiendo al señor Icardi que tenga terapia, pero nunca denunció haber hecho ninguna terapia y tampoco, por ahora, denunció que tuviera una terapeuta”.

Además, cuestionó la manera en que se presenta, públicamente, la disputa entre ambos: “Siempre pareciera que Wanda es la mala y Mauro es el bueno”, cerró.

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