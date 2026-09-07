Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano (Telefe), reveló, a través de sus redes sociales, que comenzó a trabajar haciendo deliverys para una aplicación y, aseguró, que “la situación de ser influencer está para atrás”.

En las imágenes, el ex “hermanito” se mostró listo para salir a trabajar y se dirigió, directamente, a sus seguidores.”Estamos yendo a hacer delivery, gente, así que… ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá. ‘Tamos para atrás. Hay qué laburar. I love you”, manifestó.

Este no es el primer emprendimiento que, Medina, puso en marcha; tras salir de la casa del reality y, mientras compartía su vida con Daniela Celis, abrió una verdulería en Moreno que mantuvo durante algunos meses, aunque, sin éxito; luego, inició su carrera como influencer y trapero y, meses atrás, también comenzó a vender álbumes, figuritas y distintos productos vinculados al Mundial 2026.

En aquel momento, el joven mostró cómo realizaba, personalmente, las entregas a sus clientes: “Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”; incluso, compartió el testimonio de un cliente: “Lo vi ahí por Instagram y, bien ahí, que lo entregas vos, hermano. Más confianza todavía”, le dijo.

Thiago Medina, complicado en la Justicia: no se presentó y se demoraron las pericias

La investigación judicial, que involucra a Thiago, sumó una nueva novedad luego de la denuncia por presunto abuso sexual, presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años; el influencer fue imputado en el marco de la causa, aunque, desde el comienzo, rechazó las acusaciones en su contra.

Tanto Medina como la denunciante habían sido convocados por la Justicia para continuar con el avance del expediente y brindar sus respectivos testimonios; sin embargo, según informó el comunicador Matías González, el joven no habría concurrido a la convocatoria.

“Thiago no se presentó”, aseguró, González, al dar a conocer la situación; Ledesma, en cambio, sí asistió al lugar indicado para cumplir con la instancia prevista dentro de la investigación.

Las pericias que están demoradas

A la ausencia de Medina se suma otra situación que afecta los tiempos de la causa: las evaluaciones psicológicas ordenadas dentro del expediente, todavía, no se realizaron en los plazos previstos.

Según la información difundida por González, “las pericias psicológicas están atrasadas”; estas evaluaciones forman parte de las medidas dispuestas durante la investigación y su demora podría extender los tiempos necesarios para avanzar con las distintas etapas del proceso.

La situación, también, generó cuestionamientos desde el entorno de la joven denunciante, donde expresaron preocupación por lo que consideran una falta de avances en el expediente.

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