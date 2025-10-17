Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.
La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos
El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.
- Número de vueltas: 56
- Longitud del circuito: 5.513 kilómetros
- Distancia de carrera: 308,728 kilómetros
- Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169
A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos
El GP de Estados Unidos inicia este viernes desde las 14.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.
Viernes 17:
- FP1: 14:30 horas.
- Sprint Qualy: 18:30 horas.
Sábado 18:
- Sprint: 14 horas.
- Clasificación: 18 horas.
Domingo 19:
- Carrera: 16 horas.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos
La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y Disney +
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
