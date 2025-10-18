Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en la accidentada carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada este viernes. La competencia tuvo un inicio caótico, con un choque múltiple en la primera curva que provocó varios abandonos y marcó el ritmo de la jornada.

El podio lo completaron George Russell (Mercedes) en segundo lugar y Carlos Sainz Jr. (Williams), quien volvió a demostrar un gran nivel al finalizar tercero.

Largada accidentada condiciona la carrera

El inicio de la competencia estuvo marcado por un fuerte choque en la primera curva que involucró a Nico Hulkenberg (Sauber), Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren). Ambos pilotos de McLaren y el alemán Hulkenberg debieron abandonar, mientras que Fernando Alonso también sufrió daños que lo obligaron a retirarse.

Tras el relanzamiento, Russell intentó presionar a Verstappen durante varias vueltas, pero no logró superarlo y finalizó en la segunda posición. Sainz, por su parte, consolidó un excelente desempeño que le permitió cerrar nuevamente el podio.

Franco Colapinto y una jornada complicada

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue uno de los pilotos más afectados por la largada accidentada. Mientras esquivaba a los autos involucrados en el choque, recibió un impacto por detrás que provocó la pinchadura de uno de sus neumáticos. Esto obligó al piloto a ingresar a boxes durante la presencia del auto de seguridad, perdiendo posiciones cruciales.

Una vez relanzada la carrera, Colapinto no logró encontrar ritmo y finalizó 14°, beneficiándose de los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, así como de la penalización impuesta a Oliver Bearman.

Puntos clave y campeonato

La carrera sprint finalizó con safety car luego de que Lance Stroll (Aston Martin) chocara con Esteban Ocon (Haas) a tres vueltas del cierre.

Con esta victoria, Verstappen recortó ocho puntos sobre Piastri, quien mantiene la punta del campeonato con una ventaja de 55 unidades. Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Próxima actividad

La acción en el Gran Premio de Estados Unidos continuará este sábado a las 18:00 hora de Argentina con la clasificación para la carrera principal, donde los pilotos buscarán mejorar posiciones y mantener vivas sus opciones en el campeonato.