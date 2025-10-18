Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir de este lunes, a las 21:30 hs, Telefe pondrá al aire “Pasapalabra, Especial MasterChef Celebrity” con la conducción de Iván de Pineda, combinando la dinámica del icónico programa de preguntas con la presencia de figuras que pasaron por la cocina más famosa del mundo.

Cada emisión del ciclo enfrenta a dos equipos en distintos juegos con un objetivo claro: acumular la mayor cantidad de segundos para enfrentarse, luego, al desafío final, conocido como “el rosco”; en esta edición especial, los participantes serán actuales y exconcursantes del reality culinario, lo que promete un duelo de personalidades y talentos que ya conocen la presión de los fogones.

Los enfrentamientos, de esta primera semana, ya fueron confirmados: Claudio “Turco” Husain, Valentina Cervantes y Mica Viciconte se medirán ante Mono de Kapanga, Sol Pérez y Chino Leunis; Sofi Martínez, Patricia Sosa y Juariu competirán contra Luis Ventura, Fernando Carlos y Alex Pelao; Susana Roccasalvo, La Reini y Julia Calvo se enfrentarán a Cae, La Tigresa e Ian Lucas; mientras que Boy Olmi, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson se verán las caras con Belu Lucius, Emilia Attias y Luisa Albinoni.

La mecánica del programa mantiene la esencia internacional de “Pasapalabra“, conocido como “Alphabet Game”, basado en el formato de Andrew O’Connor, Rebecca Thomhill y Mark Maxwell Smith (ARMS UK) con distribución de ITV Studios y producción conjunta de ITV Studios y Kocawa; además, este domingo, después del partido Argentina vs Marruecos por la final del Mundial Sub-20, el canal de las tres pelotas emitirá la primera Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity.

Conducida por Wanda Nara y bajo el ojo crítico del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, esta gala contará con un invitado especial: Iván de Pineda, quien adelantará los “Especiales Pasapalabra” que arrancan el lunes siguiente a las 21.30 hs.

