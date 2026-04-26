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El Colapinto Road Show se convirtió en uno de los eventos deportivos más impactantes del año en la Argentina. El piloto argentino Franco Colapinto deslumbró a miles de fanáticos durante su exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 en las calles del barrio porteño de Palermo.

Minutos antes de las 13, el rugido del motor rompió la expectativa. El histórico Lotus E20, intervenido con los colores actuales de Alpine F1 Team, salió a pista y desató la ovación del público.

Durante más de 20 minutos, Colapinto recorrió el circuito callejero armado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, donde aceleró, realizó trompos (“donuts”) y dejó su marca en el asfalto. Cada maniobra fue celebrada por miles de personas que se acercaron desde distintos puntos del país.

El contacto con los fanáticos, el sello del evento

Además de la velocidad, el piloto de Pilar mostró cercanía con el público. En varias oportunidades desaceleró para saludar y, tras bajarse del auto, caminó el circuito para agradecer el apoyo.

El momento más emotivo llegó cuando se reencontró con su familia en el paddock, especialmente con su abuela, una figura clave detrás de la organización de este evento en Buenos Aires.

“Se me pone la piel de pollo”: la emoción de Colapinto

En la previa de su primera salida, Colapinto habló con el periodista Juan Fossaroli y expresó su emoción. “Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, aseguró.

Además, el argentino destacó la importancia de llevar un auto de Fórmula 1 al país. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”.

Fiel a su estilo, también bromeó sobre el desafío de manejar el monoplaza de 2012: “Voy a ir despacito, hay que respetar las normas de tránsito”.

Un show que ilusiona con el regreso de la Fórmula 1

Más tarde, sobre el escenario del Fan Zone junto a Nico Occhiato, el piloto dejó en claro su deseo de que el país vuelva a albergar una carrera de Fórmula 1:

“Ojalá que con este show podamos demostrar lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”.

El evento marcó un hito: fue el regreso simbólico de la máxima categoría a la ciudad tras más de una década.

Colapinto y Messi: el otro tema que hizo ruido

En medio del evento, surgió otro tema que captó la atención del público: la posibilidad de que Colapinto conozca a Lionel Messi.

El piloto fue claro: “Me encantaría conocerlo, pero quiero que sea algo natural, sin marketing”.

El Colapinto Road Show no solo fue una exhibición, sino una muestra del crecimiento del automovilismo argentino y del fenómeno que genera Franco Colapinto. Con miles de fanáticos en las calles y una conexión única con el público, la jornada dejó una sensación clara: la Fórmula 1 vuelve a latir fuerte en Argentina.