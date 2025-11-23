Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2025 tuvo como gran ganador a Max Verstappen y dejó fuertes repercusiones para el automovilismo argentino. Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó 15° tras la descalificación de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, y expresó toda su frustración por el pobre rendimiento de su A525 en el exigente circuito urbano estadounidense.

“El auto fue un desastre”: la bronca de Colapinto en Las Vegas

Colapinto había cruzado la meta en el 17° puesto, pero avanzó dos posiciones luego de que McLaren fuera sancionado por infracciones técnicas. Sin embargo, el ascenso en la clasificación no alivió al argentino, que habló sin filtros en la zona mixta.

Antes de analizar su carrera, el bonaerense incluso se mostró molesto por los fuegos artificiales del evento:

“Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros… Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, expresó ante ESPN.

Ya más tranquilo, profundizó en sus problemas de manejo: “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar, el volante se corría con toda la parte de atrás”, explicó.

El argentino reveló que el auto quedó dañado tras un toque con Alex Albon (Williams):

“Hoy fue un desastre el auto… No sé si fueron todos los daños que tuve, pero por lo que escuché tampoco fue para sentirlo tan mal”, agregó.

El Alpine, sin ritmo ni adherencia en Las Vegas

El rendimiento del A525 volvió a quedar en el centro de las críticas. Colapinto largó desde la 15ª posición y realizó una estrategia a una sola parada, con una detención de 4 segundos que no resultó determinante, pero sí sumó a la pérdida de tiempo general.

Pese a los problemas, el argentino volvió a completar la carrera y ya suma kilometraje en las 15 competencias disputadas con Alpine. Sin embargo, su preocupación apunta al futuro inmediato: el equipo trabaja pensando en 2026, año del gran cambio reglamentario que incluirá autos más pequeños, neumáticos nuevos y el arribo de los motores Mercedes, además de la transmisión y suspensión de la marca alemana.

“Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”, concluyó Colapinto.

Franco Colapinto y Max Verstappen post carrera

Verstappen ganó en Las Vegas

El neerlandés Max Verstappen consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, aunque necesita un verdadero milagro, tras disputarse la 22ª fecha de la Fórmula 1 en Las Vegas. El podio había sido completado inicialmente por los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Sin embargo, la FIA descalificó a los McLaren de Norris y Oscar Piastri por infracciones técnicas en sus coches.

La sanción no solo le quitó el podio a Norris y el quinto puesto a Piastri, sino que reacomodó las posiciones finales: George Russell avanzó al segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio del año en la Fórmula 1. Con estos cambios, Charles Leclerc terminó cuarto en Las Vegas y Carlos Sainz ascendió a la quinta posición.

Próxima cita: Gran Premio de Qatar

La Fórmula 1 volverá a la acción el próximo fin de semana con el GP de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail, donde Colapinto buscará dejar atrás una de sus competencias más frustrantes de la temporada.