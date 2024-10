Francos sobre las elecciones 2025: “No tenemos los votos para eliminar las PASO” El jefe de Gabinete reconoció que, pese a las intenciones del gobierno, el oficialismo no tiene el número suficiente de votos en el Congreso como para eliminar las PASO. En declaraciones radiales, el funcionario admitió que la mayoría de los legisladores no comparte la idea de eliminar las primarias abiertas, lo que dificulta avanzar en la reforma.

Las PASO, implementadas en 2009, se crearon con el propósito de democratizar la selección de candidatos, permitiendo a los ciudadanos participar en las decisiones internas de los partidos políticos, un proceso que antes se desarrollaba a puertas cerradas. Sin embargo, con el tiempo, la efectividad de este sistema se transformó en un punto de debate en la política argentina. Algunos sectores consideran que las PASO perdieron su propósito original y argumentan que su eliminación podría simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Según consignó el diario Crónica, ante la actual resistencia legislativa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó la posibilidad de esperar un cambio en la composición del Congreso en las próximas elecciones, con la expectativa de obtener mayor respaldo para sus propuestas. Con una futura reconfiguración del Congreso, el gobierno podría “impulsar no sólo esta medida, sino también otras reformas políticas que tenemos en agenda”.

“Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión, no me parece que la discusión política esté apoyada en esos temas. Veo difícil que podamos llegar a un entendimiento en esto”, ratificó Francos. Y anunció que la fecha estimada para las elecciones, de momento, está fijada para el mes de agosto.

En tono electoral, Francos remarcó que el gobierno está lejos de tomar decisiones basadas en los comicios del año próximo. Sin embargo, aclaró: “Tengo en claro que el PRO y La Libertad Avanza tienen una parte del electorado en común”.

También destacó el apoyo explícito que brindaron el ex presidente Mauricio Macri y la fórmula integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri a la candidatura de Javier Milei, y vaticinó: “Estamos seguros de que nos vamos a convertir en un espacio muy importante en diputados en el próximo período”.

Sobre el próximo tratamiento del Presupuesto 2025, señaló que “hemos tenido varias conversaciones y da la sensación de que se está avanzando bastante bien. Esperamos que se apruebe y sería no demasiado positivo dar la señal de que no somos capaces de sacar un presupuesto. Pero en el caso de que eso pasara, nos manejaremos con los valores actualizados del 2023”.