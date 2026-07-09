Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva citó a Messi para pedir la unidad de los argentinos y a Dios que “nos independice de la indiferencia” Durante el Tedeum por el 9 de Julio, el arzobispo de Buenos Aires pronunció una homilía con fuertes llamados al diálogo, cuestionó las "cuevas de corrupción", defendió la inversión en discapacidad y apeló a un mensaje de Lionel Messi para convocar a la unidad nacional.

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El presidente Javier Milei participó este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde escuchó una homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, marcada por llamados a la unidad, la solidaridad y el diálogo entre los argentinos.

Tras la vigilia encabezada durante la madrugada en la Casa Histórica de Tucumán, el mandatario recorrió a pie el trayecto que separa la Casa Rosada de la Catedral Metropolitana acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; ministros y funcionarios nacionales. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó de la ceremonia.

Frente al Presidente y a las principales autoridades nacionales, García Cuerva pidió “que Dios nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren” y mencionó especialmente a los enfermos, jubilados, personas con discapacidad, desocupados y jóvenes afectados por el narcotráfico.

“En este 9 de Julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren”, expresó el arzobispo.

García Cuerva cuestionó las “cuevas de corrupción”

Durante su mensaje, el arzobispo tomó como eje la parábola del Buen Samaritano para reflexionar sobre la realidad argentina y advirtió que el país atraviesa “caminos peligrosos” marcados por la intolerancia, los enfrentamientos permanentes y la descalificación.

En ese contexto, lanzó una de las frases más fuertes de la ceremonia al cuestionar las “cuevas de corrupción”.

“A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos. El camino de la intolerancia, de los enfrentamientos constantes y de la crueldad hacia los más débiles. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, escondidos en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, afirmó.

No obstante, aclaró que esa situación “no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno”, sino de actuar con honestidad y transparencia.

El mensaje sobre discapacidad y la “mezquindad política”

En otro tramo de la homilía, García Cuerva defendió la inversión destinada a la atención de personas con discapacidad y sostuvo que destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables no representa un gasto innecesario.

“Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”, señaló.

También pidió dejar atrás “el individualismo, la competencia feroz por el protagonismo, el internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”.

Además, llamó a realizar “un gran examen de conciencia colectivo” y sostuvo que las heridas sociales requieren “templanza, diálogo, justicia social y honestidad innegociable”.

La cita a Lionel Messi para llamar a la unidad

Sobre el final del Tedeum, el arzobispo apeló a una metáfora futbolística para convocar a la unidad nacional y recordó una publicación realizada por Lionel Messi tras una consagración de la Selección Argentina.

“Sigamos con la camiseta puesta y con pasión”, afirmó antes de citar al capitán argentino: “Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

Para García Cuerva, ese espíritu colectivo representa el camino que debe seguir el país para superar sus diferencias.

“Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable; todos somos importantes”, concluyó.

Milei encabezó luego una reunión de Gabinete

Tras la ceremonia religiosa, Javier Milei regresó a la Casa Rosada junto a su equipo de ministros para encabezar una reunión de Gabinete, la primera desde la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Según trascendió, durante el encuentro comenzaron a analizarse los primeros lineamientos del anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.