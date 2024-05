“Me pone tenso el ambiente con el señor (Guillermo) Moreno”, dojo el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni luego de que el periodista Diego Moranzoni lo presentara en el piso de Crónica HD, donde había sido convocado para hablar del paro de la CGT y del tratamiento de la Ley Bases.

Del otro lado del estudio estaba sentado el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al que el legislador acusó de “hacer desaparecer 10 millones de cabezas de ganado y 70 mil pequeños productores con sus políticas”.

“Vamos a discutirlo”, planteó Moreno y dijo que se trataba de “números ridículos que sacan siempre”. Paoltroni lo interrumpió para decir: “A mí no me lo contaron, yo fui uno” y el ex funcionario replicó: “Qué vas a vivir si sos un pibe ahora. A vos y a todos se la cuento”.

En ese momento, el senador se levantó y comenzó a prepararse para retirarse del estudio. “Me voy porque no tiene sentido. Destructor de capital”, lanzó y retrucó mientras caminaba hacia el detrás de cámaras: “Los que se están yendo son ustedes. Los estamos jubilando a todos” y acusó al ex funcionario de haberlo fundido.

“Sí, te fundiste y te dedicás a la política ¿Por qué no laburás de lo tuyo? Porque querés vivir de los demás. Laburá de lo tuyo, chabón, vos como todos los demás, como (José Luis) Espert. Claro que se fundió, si no sabe hacer nada”, cerró Moreno.