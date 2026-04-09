En una extensa intervención durante el debate parlamentario por la reforma de la Ley de Glaciares, la diputada Silvana Giudici defendió el proyecto oficialista, repasó antecedentes legislativos y cargó con dureza contra el kirchnerismo por lo que calificó como inconsistencias históricas en materia ambiental.

“Esta es la tercera vez que vengo a este recinto a votar en favor de los glaciares y de sus reservas hídricas”, comenzó señalando, al recordar que apoyó la ley 26.418 —luego vetada por Cristina Fernández de Kirchner— y posteriormente la sanción de la ley 26.639.

En ese sentido, apuntó directamente contra el proceso de sanción de la normativa vigente, al que definió como “un zafarrancho jurídico” producto de internas políticas. “La ley que venía del Senado y la que venía de Diputados fue interrumpida varias veces, hubo cortes y modificaciones que terminaron poniendo en riesgo todo el sistema de protección ambiental constitucional”, sostuvo.

Críticas a la implementación y “falacias”

Giudici cuestionó además la falta de avances en la aplicación de la ley en los últimos 15 años. En particular, se refirió al rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado de realizar el inventario de glaciares.

“Se incorporó que el IANIGLA debía priorizar las zonas con potencial explotación, pero pasaron 15 años y no se hizo nunca”, afirmó.

Durante su exposición, también buscó refutar lo que consideró “falacias argumentativas” planteadas por la oposición. Entre ellas, desmintió que la audiencia pública haya sido irregular: “Se dijo que el 99% de los inscriptos fue censurado, eso es mentira. Hubo 3.200 personas que participaron del proceso”.

Además, rechazó las críticas que señalan que la reforma es regresiva o inconstitucional. “El principio precautorio no se elimina, al contrario, se amplía. Y la ley de presupuestos mínimos ambientales sigue plenamente vigente”, explicó.

El foco en las provincias y el manejo de recursos

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales. Giudici sostuvo que la normativa actual limitó esas facultades.

“Se quiso eliminar la potestad de los gobernadores sobre algo básico como la evaluación de impacto ambiental y la planificación de sus recursos estratégicos”, remarcó.

Y agregó: “Las provincias no solo tienen derecho a las regalías, también tienen la obligación de definir dónde un recurso es estratégico y dónde no”.

Duras críticas a Santa Cruz

En el tramo final de su intervención, la diputada apuntó directamente contra la gestión histórica en Santa Cruz y vinculó el debate ambiental con la situación de infraestructura básica.

“En Santa Cruz se licitaron represas sin estudio de impacto ambiental. ¿De qué respeto por el ambiente hablan?”, cuestionó.

En ese marco, hizo referencia a la situación de Caleta Olivia: “Lo más grave es que dicen que los vecinos se van a quedar sin agua. En Caleta Olivia no se van a quedar sin agua… ya no tienen agua, porque nunca les dieron agua potable”.

Finalmente, Giudici cerró su intervención con una fuerte comparación entre provincias: “Miren la diferencia entre Catamarca, San Juan o Mendoza, con otras como La Rioja o Santa Cruz. Hay gobernadores que se hacen cargo y otros que dejaron sus provincias arruinadas”.