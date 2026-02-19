Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mar del Plata tembló minutos después de las 8 de este jueves y encendió la alarma entre vecinos y turistas. El movimiento se sintió con claridad en el microcentro, en la zona sur y en barrios costeros como La Perla, Plaza Mitre, Faro Norte y Chapadmalal.

Testigos reportaron que el temblor sacudió pisos, paredes y ventanas durante algunos segundos. En edificios altos, el fenómeno se percibió con mayor intensidad por el efecto de amplificación estructural. Trabajadores y residentes evacuaron de manera preventiva algunos inmuebles, en medio de la jornada de paro general.

El epicentro se ubicó en la plataforma continental, a 193 kilómetros al sudeste. Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

Las redes sociales reflejaron el desconcierto inicial. “Se movió todo”, describieron vecinos que intentaban confirmar qué había ocurrido. Hasta minutos después de las 9.20, Defensa Civil y Bomberos no habían emitido un parte oficial sobre daños o víctimas.

Dónde se ubicó el epicentro del sismo en Mar del Plata

Los primeros datos surgieron del sistema de alertas sísmicas de Android, que informó un “terremoto de magnitud aproximada 4,3” a las 8.16, a unos 30 kilómetros de Miramar.

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) registró un sismo de magnitud 4,6 a 21 kilómetros de profundidad y localizó el evento en las coordenadas 56.52° O – 39.72° S, mar adentro, frente a la costa bonaerense.

Por su parte, el sitio especializado Volcano Discovery también reportó un movimiento de magnitud 4,6 en el Océano Atlántico Sur, a 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata. Según ese informe, la escasa profundidad del fenómeno intensificó su percepción en tierra firme.

Qué dijeron los especialistas sobre el temblor

El geólogo Federico Isla explicó que el evento tuvo epicentro en el mar y no en el continente. Señaló que se trató de un sismo poco frecuente en la región y aclaró que no existen antecedentes recientes de características similares en esa zona específica.

Isla indicó que, aunque no se pueden descartar réplicas, resulta poco probable que registren mayor intensidad. También afirmó que no existe alerta de tsunami y sostuvo que, de haber existido un riesgo significativo, el impacto se habría advertido en la costa poco después del movimiento principal.

El especialista recomendó precaución en actividades náuticas en la zona de Miramar ante la posibilidad de variaciones en el oleaje.

No se reportaron daños ni heridos

Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas afectadas. Equipos de Defensa Civil, Prefectura y el Servicio Meteorológico monitorean la situación para precisar las características técnicas del fenómeno.

El sismo en Mar del Plata reavivó el recuerdo de episodios recientes en la costa atlántica, como el meteotsunami que afectó a Mar Chiquita semanas atrás. Sin embargo, los expertos diferenciaron ambos fenómenos y remarcaron que el temblor de este jueves respondió a un evento sísmico con epicentro submarino.