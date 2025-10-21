En plena cuarta temporada del exitoso certamen, Eugenia Tobal se animó a mostrar una faceta más relajada y espontánea frente a las cámaras: la actriz se sumó a “MasterChef Celebrity” (Telefe) y, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, admitió que la experiencia está lejos de ser tranquila y que, cada jornada de grabación, es un nuevo reto, tanto emocional como gastronómico.

Consultada sobre la relación entre Wanda Nara —conductora del programa— y Maxi López, uno de los participantes, Tobal no dudó en describir el clima que se vive puertas adentro. “Lo de Maxi López y Wanda Nara es estar dentro de la novela; somos todos espectadores igual que ustedes; obviamente, a ellos se los ve jugando un montón, muy divertidos y que están en un buen momento. Son muy divertidos y es una novela que se ve que saben hacer”, indicó con humor, dejando entrever que el ida y vuelta entre los ex genera tanto interés entre los participantes como el público.

Más allá del condimento mediático, la intérprete reflexionó sobre su decisión de formar parte de un formato tan distinto a lo que acostumbra. “Estas ensaladas de personajes que se arman, por ahí, te dan un poco de vértigo, pero yo acepté esto y rompí con mi prejuicio porque a lo que yo me dedico va por otro camino; elegí abrirme al juego de relacionarme con otros personajes y es una hermosísima sorpresa todo el elenco”, explicó, dejando en claro que se propuso disfrutar de la experiencia sin esquivar el desafío.

Tambiém, habló de su relación con la cocina y del significado personal que tiene esta nueva aventura profesional. “Este desafío me pareció una buena oportunidad para aunar lo que aprendí de mi mamá, la relación que tengo con mi hija y la cocina y toda la carrera que hice con mi oficio me tiene muy tranquila. Al mismo tiempo, me acuesto y me levanto pensando qué hacer, cómo hacer, qué combinaciones, es mi mayor obsesión y pesadilla”, manifestó.

La actriz recordó que sus conocimientos gastronómicos vienen del ámbito doméstico y no del mundo gourmet. “Yo aprendí de la cocina de mi mamá, de cocinar en mi casa, me falta toda la parte gourmet. Es cierto que trabajé toda con gente que sabía cocinar, pero el programa de “Cocineros Argentinos” también apuntaba a la cocina familiar, a lo que hacen las mamás en casa, entonces, esto es un nuevo enfoque; siento que, un poco, me mufaron con esa etiqueta de que yo sé”, destacó, entre risas.

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) se volvieron a encender y, los famosos, arrancaron a competir; como suele ocurrir, este formato capta, rápidamente, la atención del público, que ya sigue día a día el reality culinario y va definiendo sus favoritos; sin embargo, Telefe comenzó con los cambios semanales.

Así como ocurrió con La Voz Argentina, el certamen culinario, conducido por Wanda Nara, ya empezó a ser modificado y, el enojo de los televidentes, poco a poco se hace notar; según se informó, este miércoles MasterChef no saldrá al aire, por lo que la competencia se verá interrumpida y, esto, generó un gran malestar.

La razón por la que Telefe decidió sacar el programa del aire es porque son los encargados de la transmisión de la Copa Libertadores; este miércoles 22 de octubre, a las 21:15 hs, Racing visitará a Flamengo en un partido correspondiente a las semifinales de la competencia más importante de Sudamérica.

Con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, el canal de las pelotas brindará una cobertura multiplataforma para llevar toda la pasión del mejor fútbol sudamericano a toda la Argentina; a partir del jueves, la competencia de cocina volverá a su horario habitual y, esto, es solo una excepción.

