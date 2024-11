Funes de Rioja alertó sobre la apertura de las importaciones: “Queremos competir, pero en igualdad de condiciones” En la 30° Conferencia Industrial de la UIA, el titular de la entidad destacó la necesidad de políticas que favorezcan la competitividad como la devolución de IVA a la hora de invertir, la eliminación de los derechos de exportación y la implementación de la cuenta única tributaria.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, defendió este martes al sector y alertó por las consecuencias de la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei. “Queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones”, afirmó durante el discurso de cierre la 30° Conferencia Industrial.

Funes de Rioja destacó la urgencia de implementar medidas que promuevan un entorno favorable para la inversión, haciendo énfasis en una normativa que contemple amortización acelerada y devolución de IVA, además de eliminar los derechos de exportación y establecer una cuenta única tributaria. Según el dirigente, estas medidas permitirían aliviar la carga fiscal que enfrentan las empresas.

“No pedimos privilegios ni concesiones, sino que se corrijan las distorsiones”, expresó en su discurso.

Competitividad en la mira

El líder industrial también alertó sobre las dificultades que enfrenta la industria nacional para competir en igualdad de condiciones a nivel internacional. “Nos preocupa que puede haber medidas sectoriales sin que todavía se haya avanzado en la agenda de competitividad”, señaló, advirtiendo que este tipo de políticas pueden perjudicar a los sectores más sensibles del mercado interno.

En este sentido, Funes de Rioja subrayó los problemas derivados de la presión tributaria en el país. “Las consecuencias de estas medidas son múltiples. Y esto puede hacer que ponga en riesgo a los sectores más sensibles del mercado interno ante empresas que no producen en Argentina, que no generan empleo y que no tributan en el país”, afirmó. Además, añadió que los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan un obstáculo significativo para las exportaciones argentinas.

En su discurso, Funes de Rioja marcó un contraste entre la estrategia industrial de Argentina y las políticas adoptadas en otros países. “Pese a haber dado respuestas a la competitividad, teniendo macroeconomías estables e incentivos a la producción, la mayoría de los países se preocupan por potenciar sus cadenas de valor frente a la competencia desleal cuidando sus mercados e industrias y muy en particular frente a países asiáticos”, reflexionó.

Para finalizar, instó a trabajar en un entorno que permita competir en condiciones equitativas. “Queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones, donde nuestro costo argentino no haga inviable tal competencia, para lo cual es necesario dicho ‘terreno equilibrado’ que amplíe el horizonte de las cadenas de valor que cruzan industria, agro, servicios, minería y energía”, concluyó.