Furia al volante: una mujer bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor tras una discusión de tránsito El violento episodio quedó registrado en video por testigos. Tras la difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a la conductora y solicitó su inhabilitación preventiva.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de violencia vial sacudió a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, luego de que una mujer descendiera de su vehículo con un cuchillo y amenazara a otro conductor tras un aparente incidente de tránsito. La secuencia quedó registrada en un video difundido en redes sociales y generó fuerte repercusión pública.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que identificó a la conductora y solicitó su inhabilitación preventiva para conducir.

El hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Belgrano y Argentino Valle, en plena capital pampeana. Según se escucha en la grabación realizada por una testigo, el conflicto se habría iniciado por un reclamo vinculado a un supuesto roce entre dos vehículos.

En medio del intercambio verbal, la mujer —mencionada en la discusión como “la abuela”— cuestiona la maniobra del otro conductor y eleva el tono del enfrentamiento.

La situación escaló cuando la conductora bajó de un vehículo de gran porte empuñando un arma blanca y lanzó amenazas directas contra la otra persona involucrada en el altercado.

Las imágenes muestran el momento más tenso del episodio, cuando la mujer sostiene el cuchillo mientras continúa la discusión. La presencia del arma blanca y el nivel de agresividad generaron alarma entre los testigos y en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente.

Tras la difusión pública, la Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino y logró identificar a la agresora. Desde el organismo informaron que solicitaron la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

“Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, señalaron desde la entidad.

Inhabilitación y evaluación

De acuerdo con lo informado oficialmente, la conductora será notificada y deberá someterse a los exámenes correspondientes para determinar si se encuentra en condiciones de conservar su licencia.

El caso vuelve a poner en debate la problemática de la violencia en el tránsito, en un contexto donde los incidentes viales con agresiones físicas o amenazas han mostrado un preocupante incremento en distintas regiones del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad y a la convivencia pacífica en la vía pública, y recordaron que cualquier conducta intimidatoria o agresiva puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.