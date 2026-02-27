Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Manifestantes cortaron la Avenida 9 de Julio y protagonizaron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad en el centro porteño. Hay tres detenidos y tres efectivos heridos, en el marco de la protesta contra la reforma laboral que debate el Senado.

Diferentes agrupaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron este viernes en las inmediaciones del Obelisco y del Congreso de la Nación para expresar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La manifestación derivó en cortes totales y parciales en las avenidas 9 de Julio, Cerrito, Corrientes, De Mayo y Rivadavia, generando importantes demoras y sorpresa entre los automovilistas que circulaban por la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.

Los incidentes se produjeron mientras el Senado debatía dos proyectos clave: la reforma del Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, iniciativas que el oficialismo busca sancionar en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.

Tras la llegada de los manifestantes, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo para intentar liberar las calles y garantizar la circulación. En ese contexto se registraron enfrentamientos y agresiones.

Según fuentes oficiales, tres policías resultaron heridos y tres personas fueron detenidas acusadas de agredir a los efectivos. Las detenciones se concretaron en la Avenida Rivadavia al 1200, luego de que los sospechosos fueran identificados como autores de los ataques.

De acuerdo con un informe del SAME, uno de los efectivos, de 33 años, sufrió golpes y un traumatismo en una rodilla en la intersección de Cerrito y Roque Sáenz Peña, por lo que fue trasladado al Hospital Militar Central. Los otros dos oficiales presentaron lesiones leves: traumatismos en las rodillas y una lesión en la mano derecha.

Dirigentes de izquierda acompañaron la protesta

En el lugar estuvieron presentes referentes del Frente de Izquierda, entre ellos Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Celeste Fierro, quienes manifestaron su apoyo a la movilización y confirmaron que los manifestantes se dirigirían hacia el Congreso para rechazar la aprobación de la reforma laboral.

El Senado debate reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

Desde las 11 de la mañana, el Senado debatía los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil. El oficialismo aspira a convertir en ley la iniciativa laboral antes del discurso que el presidente Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.

La jornada legislativa estuvo acompañada por un amplio operativo de seguridad y múltiples convocatorias de organizaciones sindicales y sociales que anticiparon movilizaciones en distintos puntos cercanos al Congreso.

Puntos de concentración de las organizaciones

Jubilados: Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao.

Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao. Polo Obrero, MST, FIT-Unidad y trabajadores del Garrahan y Fate: Avenida Rivadavia y Entre Ríos.

Avenida Rivadavia y Entre Ríos. ATE: Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo.

Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo. Frente Sindical Unidos y Judiciales: Salta y Avenida de Mayo.

Salta y Avenida de Mayo. Las dos CTA: desde las 10 en Salta y Avenida Belgrano.

desde las 10 en Salta y Avenida Belgrano. UTEP: Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

La tensión en el centro porteño se mantuvo durante varias horas, con cortes intermitentes y un fuerte despliegue policial, en una jornada marcada por el debate parlamentario y el rechazo de distintos sectores a la reforma laboral.