Hace unos días, la producción de Gran Hermano le propuso un juego a los competidores. Este, consistía en que se tenían que hacer polémicas preguntas entre ellos y justificar la respuesta. En un momento, fue el turno de Federico “Manzana” Farías. A él, le tocó elegir a “alguien a quién considere que guarda un gran secreto”. A raíz de esto, optó por Juliana “Furia” Scaglione, quien no dudó en sincerarse y revelar impactantes detalles acerca su vida privada.

La revelación de Furia de Gran Hermano sobre su intimidad

Ella, pasó al frente de todos sus “hermanitos” y abrió su corazón.

“La vida me enseñó cosas dolorosas. Sé detectar el tipo de persona que son cada uno y cómo van a actuar conmigo. Afuera, tuve que aprender. Gente que me cagó… incluso, mis hermanos. Me acostumbré a bacármela sola. No le tengo miedo a la soledad y en mis peores momentos no me caí. Mi cable a tierra fue entrenar. No me fui a fumar un porro ni hacerme mierda”, confesó Juliana.

Sexta gala de expulsión en Gran Hermano: horario, nominados y cómo votar

Con la votación de los “hermanitos”, la placa había quedado compuesta por: Lucía Maidana, Florencia Cabrera, Emmanuel Vich, Agostina Gorostisi y Martín Ku, pero, como siempre, se realiza la salvación del líder. En esta ocasión, ese rol se encuentra cumpliéndolo Lisandro “Licha” Navarro. En consecuencia, tuvo que sacar a alguien y “subir” a otro de sus compañeros.

Licha, eligió sacar a Martín y nominó a Joel Ojeda.

Finalmente, la placa quedó conformada por: Lucía, Florencia, Emmanuel, Agostina y Joel. Hoy, domingo 21 de enero, uno de ellos será el sexto expulsado de la competencia.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

Sexta gala de expulsión en Gran Hermano: horario

Se podrá visualizar a partir de las 22:30 hs por Telefe.

Voto final en Gran Hermano: ¿De qué se trata?

El conductor contó que “cada vez que alguien sea expulsado de la competencia, una vez que este afuera, le podrá dar 2 votos a uno de sus ex “hermanitos”. Es decir, antes de que los competidores nominen por séptima vez, el jugador que se vaya será la primera persona en “abrir” la placa.

