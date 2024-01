No es la primera vez que Alan Simone de Gran Hermano (Telefe) está en el foco de las noticias. Anteriormente, había hecho unos polémicos comentarios acerca de su compañera Denisse González. Él, se refirió a la relación de la joven con Bautista Mescia y comentó que “si tenía ganas de culear que se meta un tarro de aerosol”. Por otro lado, se burló, en reiteradas ocasiones, de Rosina Beltrán. En esta oportunidad, Alan tuvo un trato muy desagradable con su “hermanita” Sabrina Cortez, su compinche dentro de la casa. A raíz de este suceso, los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, pidan la expulsión del jugador.

El polémico trato de Alan de Gran Hermano con Sabrina

Todo pasó cuando Sabrina se encontraba acostada en el sillón y apareció Simone. Ahí, él le dijo: “¿Por qué cuando yo te llamo no venís?”, mientras la agarraba del cuello.

Cortez, molesta, expresó: “¿Por qué me lastimás?, ¿qué querés? No rompas los huevos”.

Luego de esto, su “hermanito” le hizo un reclamo.“Después, vos te enojas y no me hablás en todo el día”, aseguró Alan. La joven, no le respondió y se fue enojada.

La repercusión en redes por las polémicas acciones de Alan de Gran Hermano

El clip del momento se hizo viral y los televidentes lo destrozaron. Mirá las reacciones.

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿A quién sacó de la placa Lisandro y cómo votar?

La sexta gala de nominación ya se realizó y quienes habían quedado nominados, eran: Lucía Medina, Florencia Cabrera, Emmanuel Vich, Agostina Gorostisi y Martín Ku.

Pero, como todas las semanas, el líder tiene que ayudar a uno de sus “hermanitos” para que siga dentro de la competencia y poner a otro en su lugar. En esta ocasión, Lisandro “Licha” Navarro fue quien ganó el puesto y tuvo que tomar esa decisión.

Lisandro, eligió sacar a Martín y nominó a Joel Ojeda.

Por lo tanto, la placa final quedó conformada por: Lucía, Florencia, Emmanuel, Agostina y Joel. Este domingo, uno de ellos será el sexto expulsado de la competencia conducida por Santiago del Moro.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

Todos los eliminados de Gran Hermano 2023/2024

Hernán Ontivero

Axel Klekaylo

Williams “El Paisa” López

Isabel De Negri

Catalina Gorostidi

