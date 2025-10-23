Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Río Gallegos, la preselección de fútbol femenino de Santa Cruz realizó su cuarto entrenamiento en la cancha de Hispano Americano, con ejercicios tácticos, presión tras pérdida y circuitos de finalización para observar rendimiento en situaciones reales de juego. El plantel, encabezado por el cuerpo técnico integrado por Renzo Baletta, Fernando Granatelli, Enzo Capovilla y Marisol Rodríguez, concentra en la capital provincial con el objetivo de sostener el trabajo específico de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputarán del 6 al 12 de diciembre en La Pampa.

Plantel:

Puerto Deseado: Justina Cionco, Pía Alvarenga, Lola Nauto, Luhana Vargas, Giuliana Antecao, Abigail Cerezo, Macarena Matías.

Las Heras: Aylén Martínez.

Caleta Olivia: Lucía Roldán, Rosario Urriaga, Estefanía Carrizo, Kiara Galaz, Dayra Mendoza, Priscila Manrique, Nahiara Paredes.

Pico Truncado: Azul Usqueda, Sol Herrera, Rocío Muruchi, Emilia Sánchez, Fiorella Acosta.

Puerto San Julián: Bianca Bustos, Sofía Rutherford.

Gobernador Gregores: Juliana Aguilar.

Comandante Luis Piedra Buena: Manuela Giménez.

Puerto Santa Cruz: Brianna Moyano.

Río Turbio: Natalí Gómez.

El Calafate: Brianna Melo, Virginia González.

El Chaltén: Alma Baeza, Valentina Rivero.

Río Gallegos: Thiara Oporto, Catalina Franco, Mía Berrini, Camila Ruiz, Kiara Muñoz, Morena Parodi, Juliana Alarcón, Leila Correa, Sheila Calvo.

De cara al calendario inmediato, el cuerpo técnico continuará con microciclos de evaluación para definir la lista final que viajará a los Araucanía 2025.

