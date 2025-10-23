Fiel a su estilo, Ángel de Brito, el conductor de “LAM” (América TV), lanzó picantes declaraciones acerca de la conducción de Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe) y reveló que nunca le gustaron los programas de cocina porque le parecen “aburridos”; sin embargo, destacó el nivel de las figuras que esta temporada participan del reality culinario.

En este marco, aseguró que “Nara trabajó muy poco en su vida” y que, “estar al frente de MasterChef Celebrity, le da “un prestigio que no tiene”.

“Miro poco MasterChef; no me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido”, manifestó De Brito en diálogo con “Mediodía Bien Arriba” (TV Pública).

Tras estos dichos, añadió: “Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella; me encanta que esté Maxi López y que se tiren cositas; me gusta que esté Luis Ventura; me gusta que esté Susana Roccasalvo…”.

“Me parece que son condimentos mediáticos para un programa que, a mí, me resulta aburrido desde siempre; no este en particular, no me gustan los programas de cocina”, sostuvo.

“A Wanda le sirve ser conductora de Telefe porque le da un prestigio que no tiene; de hecho, ella trabajó muy poco en su vida en el medio, es más famosa por otras cosas que por el trabajo”, arremetió el conductor.

Y, cerró: “Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones… Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”.

Trascendió el conflicto entre Wanda Nara y la participante de “MasterChef Celebrity” Valentina Cervantes

Valentina Cervantes es una de las participantes que se destaca en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe); sin embargo, trascendió que la esposa de Enzo Fernández no tendría la mejor relación con Wanda Nara, quien está al frente del reality culinario.

Fue Yanina Latorre quien contó detalles de la interna que hay entre las mediáticas que, aparentemente, habría comenzado cuando la conductora le envió un mensaje, tiempo atrás, al futbolista, pareja y padre de los dos hijos de Cervantes, Olivia y Benjamín.

“Hace dos años estaban en el mismo country pasando el verano y, Wandita, le escribió (a Enzo Fernández) ‘te acabo de ver por el barrio, si querés escribime’; Valu Cervantes tiene este mensaje; esto, ella lo contó en una reunión de parejas de futbolistas de la Selección”, afirmó Yanina.

Aunque Wanda aseguró que la versión de Yanina “era una pavada”, la conductora de SQP (América), arremetió: “Yo te aseguro, Wanda Nara, que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández”.

“Obviamente, no vas a decir que “sí”; Valu no está enojada con vos, porque le chup… un huevo; está ahí parada porque es una grosa que va a laburar a un programa al que la conductora le escribió a su marido. Él, no te contestó. Él se lo mostró a su mujer y ella lo tiene en su teléfono. Ojalá, un día ella, lo muestre”, sostuvo.

“Sos tan zorra… Sos tremenda. Capaz estabas mal con (Mauro) Icardi, le querías dar celos porque había pasado lo de La China (Eugenia Suárez), pero, sí le escribiste, acá nadie inventa nada. ¿Por qué diría que vos le enviaste un mensaje a Enzo Fernández si no es cierto? Hay cosas más jugosas que vos y Enzo Fernández”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral