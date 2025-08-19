Luego de que en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, afirmaran que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron por una presunta infidelidad de parte de ella, la actriz rompió el silencio en “Sería increíble” (Olga) y confirmó que le fue infiel a su marido; sin embargo, aclaró que, el tercero en discordia, no es la persona de la cual todos hablan.

“Estoy sin dormir y angustiada; estoy mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que, ayer, se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, sostuvo Accardi al inicio del programa de streaming.

La actriz decidió explicar lo que sucedió, aunque hizo énfasis en que “no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, que se habló entre cuatro paredes y que se resolvió de esa forma”; a su vez, destacó, en varias oportunidades, que son personas públicas, pero no mediáticas y que “no les gusta ni el show ni el circo”.

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di… en 18 años, uno comete errores y, yo, cometí uno; me mandé una cag*** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer; es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo; también, es lo que necesito aclarar de algún modo”, indicó.

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag***, en estos 18 años, y le di las explicaciones a mi marido; del otro lado, hubo entendimiento; me perdonó, me miró a los ojos, y, me dijo: ‘Yo te sigo amando; esto, a vos, no te define’“, prosiguió Accardi; sin embargo, aunque Vázquez la perdonó, explicó que la relación venía mal y, desde hacía un año, estaban en crisis; si bien aclaró que esto no fue el causante de la separación, si fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para, entre los dos, tomar la decisión que deberían haber tomado antes”. “Me arrepiento y estuve mal; le pedí perdón en mil idiomas; ya está, fui perdonada”, continuó y aseguró que, a pesar de todo, la relación sigue siendo de respeto y amor.

No obstante, desmintió la otra parte de la información: en “LAM” dijeron que el presunto tercero en discordia era una persona conocida que, también, está casado con alguien del medio; aunque no dieron nombres, De Brito dijo que “son todos actores” y que el “vínculo paralelo” lleva meses; si bien no especificaron quiénes serían los involucrados, los usuarios de las redes sociales volvieron a traer el nombre de Andrés Gil, el cual resonó hace más de un mes cuando la separación se hizo pública; el actor es el compañero de Accardi en la obra de teatro “En otras palabras” y, además, está en pareja con Candela Vetrano, madre de su hijo Pino; esta última, trabajó con el exmatrimonio en Casi Ángeles y los cuatro comparten grupo de amigos.

“Con la persona que se me vincula es mentira y, eso, necesito aclararlo, porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”, enfatizó Accardi; si bien tampoco dio nombres, negó cualquier tipo de vínculo sentimental con su compañero de reparto.

“De todo lo otro, me hago cargo; lo estoy diciendo acá, mirando a cámara: lastimé a una persona que amo, que es Nico; eso es lo que más me duele; Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar, porque no se lo merece y porque, también, hace dos meses, se está comiendo un hate (odio) gratuito”, dijo; tras la separación, al actor se lo vinculó, sentimentalmente, on sus compañeras de Rocky, Daiana Fernández y Mercedes Oviedo, pero los tres lo negaron rotundamente.

Accardi sostuvo que, como todo un señor, “Vázquez cerró la boca” y dijo: ‘No esto es mentira’ y nos cuidó y nos cuidamos, porque así siempre fue nuestra relación y, eso, se lo agradezco”; habiéndolo hecho público, le dio piedra libre al actor para que, también, pudiera decir lo que sucedió.

En cuanto al tercero en discordia, dijo que se trata de “una persona random que no tiene nada que ver con el medio” y, aclaró ,que no lo sigue en Instagram, para evitar que la gente se ponga a hurgar entre sus “seguidos”. “Desapareció; un desliz absoluto y una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera en una relación de 18 años”, sostuvo, pero negó que haya sido un vínculo de meses como, previamente, se especuló.

Finalmente, dijo que se sentía “dolida” por los rumores, por el odio que recibió y por haber lastimado a Vázquez. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico, es la persona que más sigo amando en este planeta tierra”, cerró.

