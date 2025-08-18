Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jorge Maestro, reconocido guionista, productor y creador de grandes éxitos de la televisión argentina, falleció este lunes, a los 73 años; a través del sitio oficial de “La Asociación Argentina de Actores” dieron a conocer la triste noticia.

El escritor fue uno de los máximos creadores de ficción en la televisión; en los 90, junto a Sergio Vainman, formó una dupla exitosa que produjo los ciclos “Montaña Rusa”, “La banda del Golden Rocket” y “Amigovios”; entre otros.

Quién era Jorge Maestro, el guionista de “Clave de Sol” y “Montaña Rusa”

Maestro nació el 13 de septiembre de 1951; su interés siempre estuvo relacionado con el mundo artístico y con la docencia.

Tras obtener el título de maestro normal nacional en 1969, inició la carrera de “Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires”; luego, en 1971, hizo al seminario de formación actoral de la UBA y se formó en dirección teatral y actuación.

En la década del 70, su principal fuente de trabajo fue la dramaturgia en el teatro; así escribió obras, como: “Juguetes en la vereda”, “Había una vez Buenos Aires…”,” El circo viene llegando”, “Chirimbolos y cositas”, “Clementina la pingüina”, “Fin de raza”, “Tiempo de bronca y barrilete”, “La gran cachetada”, “El hombrecito que quería volar” y “La casa del mago Shang-Li”; entre otras.

A partir de los 80, empezó a trabajar en la creación de guiones televisivos para muchas producciones de diversos orígenes; estuvo en “Canal 9” y los viejos “ATC”, “Canal 11” y “Canal 13”; fue parte del staff que escribió “Carozo y Narizota”, “Nosotros y los miedos”, “Mesa de noticias”, “Entre los tuyos y los míos” y “Paremos la mano”.

A principios de los 90, Jorge desembarcó en el, entonces, “Canal 13” junto a su amigo Sergio Vainman; ambos fueron dos de los máximos creadores de ficciones diarias y semanales de esa pantalla.

De su creatividad, salieron: “Zona de riesgo”, “Montaña rusa”, “Clave de Sol” (en su segunda etapa), “Amigovios”, “La banda del Golden Rocket”, “Como pan caliente”, “Hombre de mar”, “Gerente de familia”, “Sueltos y Los machos”; entre otros ciclos.

Dentro de la productora de “Polka”, Maestro también intervino en varios ciclos y fue coautor de historias dentro de las tiras costumbristas “Son amores”, “El sodero de mi vida” y “Por amor a vos”.

En cine, el área en el que menos se desempeñó, escribió los guiones de “Papá por un día”, “Cuentos de la selva”, “Verdades verdaderas – La vida de Estela”, “La pelea de mi vida” y “La panelista”.

