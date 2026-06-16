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Con la fe intacta, el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia partió rumbo a Santiago del Estero para enfrentarse a Quimsa, por el quinto juego de las finales de la Liga Nacional de Básquet.

Con la serie 3-1 a su favor, “El Verde” quiere liquidarlo todo este miércoles por la noche en el Estadio Ciudad y consagrarse por segunda vez en la máxima categoría del básquet argentino, justo cuando se cumplen 20 años de aquel histórico título en la temporada 2005/06 en la que derrotó a Libertad de Sunchales en la final.

El equipo comandado por Pablo Favarel fue despedido desde el estadio Socios Fundadores por un gran grupo de hinchas, el lunes por la noche. Tras arribar a Aeroparque, el plantel se quedó en un hotel porteño para aguardar el viaje hacia Santiago del Estero, donde este miércoles enfrentará a Quimsa a las 22:00 horas. Si gana, celebrará un nuevo título de campeón. Si pierde, la serie vuelve a Comodoro Rivadavia el sábado.

Ilusión intacta

Luego de ganar los dos primeros partidos en Santiago y el tercero en Comodoro, “El Verde” dejó escapar la primera chance de consagración el último sábado. Sin embargo, continúa dependiendo de sí mismo para levantar el trofeo

Para acompañar al equipo en este momento decisivo, la dirigencia del club comodorense anunció que el encuentro podrá seguirse en una pantalla gigante instalada en el estadio Socios Fundadores.

La propuesta está destinada a toda la familia mens sana y contará con entrada libre y gratuita, permitiendo que los hinchas se reúnan para alentar al equipo dirigido por Pablo Favarel en una noche que puede quedar en la historia.

Desde la institución informaron que las puertas del estadio se abrirán a las 19:30 para recibir a socios, simpatizantes y vecinos que quieran compartir la transmisión del partido.

La convocatoria busca replicar el clima de apoyo que acompañó al equipo durante toda la temporada y especialmente en los encuentros disputados en Comodoro Rivadavia, donde el Socios Fundadores mostró un marco imponente.

Así está y así sigue la serie

La final se disputa al mejor de siete partidos y continúa con el siguiente cronograma:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia

Juego 2: Quimsa 79-80 Gimnasia

Juego 3: Gimnasia 76-59 Quimsa

Juego 4: Gimnasia 74-77 Quimsa

Juego 5: miércoles 17 de junio – 22.10 hs – Estadio Ciudad de Santiago del Estero (TV: TyC Sports 2)

Juego 6: sábado 20 de junio – 21.00 hs – Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia (TV: TyC Sports 2)

Juego 7: martes 23 de junio – 21.00 hs – Estadio Ciudad de Santiago del Estero (TV: TyC Sports 2)

* Los partidos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.