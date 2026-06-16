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Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras quedar en un mano a mano con Campanita; quien no pudo contener su descontento fue Yanina Zilli, quien rompió en llanto y explotó, sin filtro, contra el público del reality conducido por Santiago del Moro.
Sin perder la sonrisa, Zunino se despidió de sus compañeros y contuvo a Zilli, en un momento de altísima tensión. “No llores, que me hacés poner mal”. Desconsolada y, en total crisis, Yanina, le contestó: “No quiero que se vaya, no quiero. Mirá quién se va. ¿Zunino, por qué te vas?”.
Una vez en el jardín, el desconsuelo de la jugadora se transformó en pura furia y explotó, en vivo, contra los televidentes. “Tanta gente de mierda, tanta gente de mierda que hay acá, de mierda que hay acá y se va Zunino. ¡¿Qué mierda ven afuera?!”, lanzó, enojada.
“¡¿Qué mierda ven afuera, Zunino?!”, le repitió a Franco, quien la abrazó, fuertemente, y le aseguró que seguirá apoyándola desde el exterior. “Tranquila, mi amor. Te amo. Te amo vieja y te voy a extrañar”.
“Te amo y te voy a extrañar mucho. Estoy orgullosa de vos. Te amo”, le gritó Zilli a Zunino a pura emoción, segundos antes de que él cruzara la pasarela y se cerrara la puerta de salida.
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