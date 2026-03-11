Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó este miércoles de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, en un acto institucional que se desarrolló en el Congreso Nacional de Valparaíso y que marcó un cambio político significativo en el país trasandino.

El mandatario argentino llegó a Santiago de Chile durante la noche del martes, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de participar del cambio de mando que puso fin al gobierno de Gabriel Boric e inició el período presidencial 2026-2030 encabezado por Kast.

De izq. a der.: el nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, su esposa María Pía Adriasola, Karina Milei y Javier Milei. FOTO: EFE

La presencia del líder libertario argentino se interpretó como una señal de afinidad política entre ambos mandatarios, quienes mantienen un vínculo cercano desde antes de llegar al poder.

El acto de traspaso de mando en Valparaíso

La ceremonia oficial se realizó al mediodía en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde el presidente saliente Gabriel Boric entregó la banda presidencial y la piocha de O’Higgins a su sucesor, José Antonio Kast.

Con este gesto institucional, Chile concretó el noveno traspaso de mando desde el retorno de la democracia.

Asumió en Chile el nuevo presidente José Antonio Kast.

El acto reunió a más de 1.150 invitados, entre ellos jefes de Estado, representantes diplomáticos, autoridades judiciales, miembros de las Fuerzas Armadas y parlamentarios recién electos.

Durante la ceremonia participaron también delegaciones internacionales provenientes de distintos países de la región, entre ellas la comitiva argentina encabezada por Milei.

El saludo de Milei a Kast y las fotos con Flavio Bolsonaro

A su llegada al Congreso Nacional, Javier Milei saludó personalmente al nuevo presidente chileno José Antonio Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en uno de los momentos más fotografiados de la jornada.

El mandatario argentino también protagonizó otra imagen que generó repercusión política regional: posó sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La presencia del dirigente bolsonarista en la ceremonia formó parte de las particularidades del acto y reforzó la lectura de un acercamiento entre líderes políticos de derecha en América Latina.

Un giro político tras el gobierno de Gabriel Boric

Con la llegada de Kast a la presidencia, Chile experimenta un giro político hacia la derecha luego de cuatro años de un gobierno identificado con posiciones progresistas y de izquierda bajo la conducción de Gabriel Boric.

El nuevo mandatario chileno obtuvo alrededor del 55% de los votos en las elecciones presidenciales, lo que lo convirtió en uno de los presidentes más votados en la historia reciente del país.

Durante la campaña electoral, Kast basó gran parte de su discurso en el combate a la delincuencia, el control migratorio y la recuperación del crecimiento económico, propuestas que le permitieron consolidar una base electoral amplia.

El dirigente conservador también anticipó que su administración impulsará lo que definió como un “gobierno de emergencia”, centrado principalmente en seguridad pública y estabilidad económica.

La reunión bilateral con Milei que finalmente se canceló

En la agenda inicial del presidente argentino estaba prevista una reunión bilateral con José Antonio Kast antes de la ceremonia de traspaso de mando.

Sin embargo, el encuentro se canceló a último momento por “problemas de agenda”, según informaron fuentes del entorno del nuevo gobierno chileno.

Milei y Flavio Bolsonaro, junto en Chile.

A pesar de la suspensión de la reunión formal, la presencia de Milei en la ceremonia fue interpretada como un gesto político de respaldo y cercanía entre ambas administraciones.

Se espera que el presidente argentino regrese a Buenos Aires durante la tarde, antes de continuar con su agenda internacional que incluye un viaje a España en los próximos días.

La ausencia de Lula y la tensión política regional

Uno de los hechos que marcó la previa del cambio de mando fue la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de no asistir a la ceremonia, pese a que inicialmente había confirmado su presencia.

Según distintas versiones, su ausencia estaría relacionada con la invitación a Flavio Bolsonaro, uno de los principales dirigentes de la oposición brasileña y potencial candidato presidencial.

Finalmente, el gobierno brasileño envió en representación a su canciller Mauro Vieira, mientras que la presencia del hijo del expresidente Bolsonaro mantuvo la atención política sobre la ceremonia.

Una nueva etapa política en Chile

Con la asunción de José Antonio Kast, Chile inicia una nueva etapa política marcada por un cambio en la orientación ideológica del gobierno y por un escenario regional donde varios líderes comparten posiciones económicas liberales y posturas conservadoras en materia política.

La participación de Javier Milei en el cambio de mando refleja la intención de fortalecer vínculos entre gobiernos afines en América Latina, en un contexto de reconfiguración política en la región.

Mientras tanto, Kast comienza formalmente su gestión al frente del Ejecutivo chileno con la promesa de aplicar medidas firmes en materia de seguridad, migración y economía, e inaugura así un nuevo ciclo político en el país vecino.