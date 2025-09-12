Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tercera edición de Destino Madryn volvió a consolidarse como una de las competencias más convocantes del calendario nacional de trail running. Con más de 1.600 participantes y un recorrido que combinó cerros, acantilados y la inmensidad del Golfo Nuevo en plena temporada de ballenas, la carrera ofreció un marco inigualable para los amantes del running.

Entre los equipos presentes, destacó la participación de un grupo de corredoras de Río Gallegos pertenecientes al Team Gladiador, quienes afrontaron la exigencia de un circuito que puso a prueba no solo el físico, sino también la fortaleza mental.

“Fue durísima, pero inolvidable”

Las representantes del grupo visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 y relataron cómo vivieron la competencia. Una de ellas resumió la magnitud del evento: “Primera vez que disfruto de una carrera así, con tantas montañas, subidas y bajadas. Éramos 1.650 competidores, un ambiente hermoso y un terreno muy desafiante”.

Corredoras del Team Gladiador visitaron los estudios de LU12.

Otra corredora contó que el running llegó a su vida después de la pandemia: “Yo no hacía nada antes. Arranqué en ese momento porque había perdido a mi mamá y me ayudó a superar la angustia. Hoy, cuatro años después, puedo decir que me encanta, y aunque el circuito de 25 kilómetros fue durísimo, fue una experiencia increíble”.

Superación y pertenencia

El denominador común en las historias del Team Gladiador fue la superación personal. Una de las corredoras reveló que enfrentar los 15 kilómetros tuvo un significado especial: “Hubo un momento en que pensé en abandonar, pero cuando crucé la meta no pude contener las lágrimas. Terminar fue un logro enorme”.

También hubo lugar para destacar el acompañamiento de los entrenadores. “Nuestra profe Carolina Vega nos empuja siempre a seguir adelante, incluso cuando estamos bajoneadas. Para muchas, el running es más que deporte: es terapia”, señalaron.

Claudia Ramos, segundo lugar en los 15km femeninos, 50 a 59 años.

Otra integrante, que regresó a la actividad tras una lesión, subrayó la importancia del apoyo colectivo: “El objetivo era llegar lo más entera posible y se logró. Si no fuera por el grupo y por mi familia, no habría podido viajar”.

Lo que viene

Las atletas entrenan de manera regular en distintos puntos de Río Gallegos, desde la Laguna Ortiz hasta la autovía, adaptando los circuitos para simular las exigencias de la montaña. Su rutina incluye trabajos técnicos, resistencia y la guía de profesionales en nutrición y fuerza.

El calendario inmediato ya está definido: el próximo 21 de septiembre estarán en Güer Aike, luego en Chile el 18 de octubre y más adelante en el homenaje al ARA San Juan, en una carrera por postas que unirá El Calafate con distintos puntos de la región.

La experiencia en Destino Madryn 2025 dejó en claro que, más allá de los resultados, el verdadero logro estuvo en el proceso. Cada testimonio reflejó la capacidad de transformar el running en un estilo de vida y en una herramienta de resiliencia.

El Team Gladiador volvió a poner en alto el nombre de Río Gallegos y mostró que, con constancia, compañerismo y pasión, es posible convertir cada zancada en una historia de superación.