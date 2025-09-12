Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se acerca el cierre del año y, aunque muchos ya han disfrutado varios feriados, aún quedan algunas fechas libres en el calendario federal de Estados Unidos. Según el sitio web oficial del Gobierno, el calendario de feriados federales incluye un total de once días de descanso obligatorio, destinados a conmemorar efemérides nacionales e internacionales.

El inicio de septiembre estuvo marcado por el Labor Day, un lunes festivo que celebra los logros de los trabajadores. Con este antecedente, surge la pregunta: ¿Cuándo será el próximo feriado federal en Estados Unidos?

Próximo feriado federal: Columbus Day

El siguiente asueto en el calendario federal es el Columbus Day, que se celebra el segundo lunes de octubre. Este día conmemora la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492 y fue declarado feriado federal por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1937. Para este año, el Columbus Day caerá el lunes 13 de octubre, marcando oficialmente el último fin de semana largo a nivel federal en Estados Unidos.

¿Por qué fue tendencia la búsqueda del feriado en Argentina?

El feriado estadounidense se volvió tendencia en redes porque muchos empleados y empresas buscan fechas de descanso oficial para coordinar vacaciones, reuniones o cierres de oficina. Además, las personas tratan de planificar de viajes y escapada muchos usuarios buscan información para organizar viajes de fin de semana largo dentro o fuera del país, sobre todo vuelos, hospedaje y paquetes turísticos.

Por otra parte, podemos considerar que algunos feriados se vuelven tendencia por memes, debates históricos o polémicas sobre su celebración.

Qué significa un feriado federal

Durante los feriados federales:

Oficinas gubernamentales no esenciales permanecen cerradas al público.

Negocios privados pueden optar por adherirse al calendario de asuetos.

Bancos no ofrecen atención presencial, aunque los servicios online y cajeros automáticos funcionan con normalidad.

Algunos servicios pueden presentar demoras, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad directamente en los sitios web de cada institución.

Planificar con antelación permite disfrutar del fin de semana largo sin contratiempos y aprovechar al máximo este descanso obligatorio.

Todos los feriados obligatorios que restan en el país para este 2025

Según lo indica el calendario oficial, los asuetos federales que restan para este año son

Lunes 13 de octubre: Columbus Day

Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Jueves 25 de diciembre: Navidad