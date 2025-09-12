Hace unos días, Wanda Nara había anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tóxica”; en la parte del video que mostró, se la ve grafiteando un Lamborghini que compartió con Mauro Icardi cuando estaban casados; finalmente, después de tanta espera, la canción ya se encuentra disponible.

“Ya salió “Tóxica”; vayan a escucharla a YouTube y en todas las plataformas”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos del día de la grabación del clip, que ya consiguió casi 50.000 visualizaciones en menos de dos horas.

El estribillo de la canción describe las polémicas actitudes que habría tenido el futbolista durante su matrimonio y, también, cuando se separaron. “Tóxica, le gusta que yo sea una tóxica; que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, entona.

Sorprendentemente, no hay ninguna indirecta para la China Suárez, quien, para el momento en que se grabó el tema, ya salía con el exdelantero del Inter de Milán.

Así fue la grabación de “Tóxica”

La impresionante casa de la empresaria, en Santa Bárbara, fue la locación escogida para grabar las escenas junto al trapero español Kaydy Cain: revestimientos de plástico en las paredes, grafitis, cintas amarillas de “precaución” e iluminación en verde neón, fueron los elementos necesarios para transformar la ambientación lujosa del lugar en otra completamente diferente.

Las graves acusaciones que enfrentó Kaydy Cain, el músico español que colaboró con Wanda Nara

Wanda Nara grabó el videoclip de su nuevo tema “Tóxica” junto al trapero español Kaydy Cain; a través de sus redes, había anticipado la colaboración y, también, compartió fotos junto al artista en su casa de Nordelta.

Luego de que se conociera el “feat”, cobró relevancia información sobre el pasado del músico; see trata de un verdadero escándalo en el país ibérico, ya que fue acusado en redes por violación y abusos contra varias mujeres, incluidas menores de edad.

Desde la cuenta de Instagram de “LAM” (América TV), se conoció esta arista alarmante con respecto al madrileño. “Que tranqui los amigos de Wan”, expusieron, con ironía, junto a una captura de pantalla en la que se podían ver varias noticias referentes al tema.

Las denuncias anónimas datan del 2022; por aquel entonces, las presuntas víctimas se expresaron, anónimamente, a través de redes sociales, mientras que él negó todo rotundamente; incluso, se defendió al reiterar que, a pesar de la gravedad de los supuestos testimonios, no hubo ninguna denuncia penal en su contra hasta ahora.

