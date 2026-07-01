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El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva actualización en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, medida que tendrá efecto inmediato en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país. La decisión quedó plasmada en el Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de actualización tributaria que viene aplicándose de manera periódica.

En paralelo, el Ejecutivo también aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico de Edenor y Edesur, que comenzarán a regir desde este mes para millones de usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

De esta manera, julio comienza con incrementos en dos servicios clave para la economía diaria: el transporte y el consumo energético.

Cómo impacta la suba de combustibles

La actualización impositiva se enmarca dentro del sistema establecido por la Ley 23.966 y reglamentado por el Decreto 501/18, que fija revisiones trimestrales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.

Según lo dispuesto por el Gobierno, para las naftas se aplicará un incremento de $21,192 por litro en concepto de impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se sumará una suba de $1,298 por litro correspondiente al gravamen sobre el dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $18,959 por litro en el impuesto general, mientras que el tributo al dióxido de carbono tendrá un ajuste de $2,161.

Para la Patagonia y otras zonas con régimen diferencial, el incremento impositivo será menor. En esas regiones, entre las que se encuentra Santa Cruz, la actualización sobre el gasoil será de $10,266 por litro, manteniéndose el mismo valor del gravamen ambiental.

La medida impactará directamente en el valor final en surtidor, aunque todavía resta la adecuación de precios por parte de las petroleras.

Qué dice el decreto

El Decreto 562/2026 también ratifica la continuidad del cronograma de actualización de montos que había sido parcialmente diferido en distintas oportunidades desde 2024.

En los considerandos, el Ejecutivo recordó que los incrementos pendientes corresponden a actualizaciones postergadas de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

Además, justificó la decisión señalando que el objetivo es mantener “un sendero fiscal sostenible” y avanzar con la aplicación gradual de los montos remanentes.

En ese sentido, la norma establece que el resto de los incrementos acumulados comenzará a regir desde el 1° de agosto de 2026.

Nuevas tarifas de electricidad para Edenor y Edesur

Junto con la actualización en combustibles, el Gobierno avanzó también con una nueva modificación en las tarifas eléctricas.

Las resoluciones oficiales establecieron los cuadros tarifarios que regirán desde julio para usuarios residenciales de Edenor y Edesur, actualizando especialmente los costos de distribución.

Para los usuarios sin subsidios, dentro de la categoría R1 —la de menor consumo—, Edesur fijó un cargo variable de $153.935 por kWh, mientras que Edenor lo estableció en $154.881 por kWh.

Estos valores corresponden a los usuarios de ingresos altos o aquellos que quedaron fuera del régimen de asistencia estatal.

Las resoluciones oficiales establecieron los cuadros tarifarios que regirán desde julio para usuarios residenciales de Edenor y Edesur, actualizando especialmente los costos de distribución.

Cómo quedan los subsidios energéticos

En cuanto al esquema de subsidios, el Gobierno mantuvo vigente el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para hogares de menores ingresos.

Durante julio, los usuarios alcanzados por este beneficio seguirán recibiendo asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

Como novedad, las resoluciones incorporaron una bonificación extraordinaria adicional del 25%, que se suma a los descuentos ya existentes.

Sin embargo, todo consumo que supere ese límite será facturado a tarifa plena, sin subsidio.

El esquema, según se informó oficialmente, no presenta modificaciones estructurales respecto de junio, aunque la bonificación extra busca reforzar la cobertura durante los meses de invierno.

Un nuevo mes con ajustes

Con la entrada en vigencia de estas medidas desde este 1° de julio, el impacto se reflejará en el precio de los combustibles en estaciones de servicio y en las próximas facturas de electricidad.

La actualización forma parte de la política de revisión periódica que viene implementando el Gobierno nacional sobre distintos componentes tarifarios e impositivos, en un contexto de continuidad de ajustes fiscales y readecuación de precios regulados.