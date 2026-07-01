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La primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial estuvo centrada en la política económica del Gobierno de Javier Milei, especialmente en el proceso de actualización de las tarifas de servicios públicos. Durante su presentación ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, el funcionario defendió la reducción de subsidios y sostuvo que los usuarios deberán afrontar una mayor proporción del costo real de los servicios.

En ese contexto, una de sus declaraciones tuvo amplia repercusión cuando afirmó que, frente al aumento del precio del gas, una alternativa para las familias es modificar sus hábitos de consumo. “Ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas“.

La frase fue pronunciada mientras explicaba la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia un esquema de tarifas sin subsidios generalizados y con valores que reflejen los costos de prestación.

Ravier defendió la eliminación de subsidios

Durante la conferencia, el nuevo portavoz sostuvo que la política tarifaria responde a la necesidad de que los servicios públicos recuperen valores acordes a sus costos de funcionamiento.

“Este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, por lo menos para cubrir los costos”, expresó.

Según explicó, el objetivo del Gobierno es reducir el peso de los subsidios estatales sobre las cuentas públicas y avanzar hacia un esquema en el que cada usuario afronte el costo del servicio que consume.

La exposición de Ravier estuvo enfocada en justificar la estrategia económica impulsada por la administración nacional y en explicar que la recomposición tarifaria forma parte del programa fiscal del Ejecutivo.

“Te tengo que duplicar el gas, el agua y la electricidad”

En otro tramo de la conferencia, el vocero reconoció que el proceso de actualización de las tarifas implica aumentos significativos para los usuarios.

“Eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata que este gobierno tiene que hacer de decir: ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad'”, manifestó.

De acuerdo con Ravier, esos incrementos forman parte de una transición destinada a eliminar los atrasos tarifarios acumulados y acercar el precio de los servicios a sus costos reales.

El funcionario indicó que se trata de una decisión vinculada con la política económica general del Gobierno y con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

La explicación sobre los cambios en los hábitos de consumo

Luego de referirse a la actualización de las tarifas, Ravier planteó que los hogares pueden modificar algunas conductas frente al nuevo escenario de precios.

“Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas'”.

La declaración fue realizada como ejemplo de los cambios de consumo que, según explicó, pueden producirse cuando aumentan los precios relativos de los servicios.

“No hay almuerzo gratis”

El vocero también fundamentó la reducción de subsidios apelando a una expresión que atribuyó al economista Milton Friedman. “No hay almuerzo gratis”, afirmó.

Luego explicó que, desde la perspectiva del Gobierno, los subsidios no eliminan el costo del servicio sino que trasladan su financiamiento al Estado. “Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camuzzi, Energas, Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar.”

En esa línea agregó: “Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa.”

De acuerdo con el funcionario, el esquema que impulsa el Ejecutivo apunta a que los usuarios paguen una proporción mayor del costo efectivo de los servicios públicos.

El Gobierno sostiene que las tarifas seguirán corrigiéndose

Otro de los aspectos abordados por Ravier fue la evolución de las tarifas respecto del índice de inflación.

El portavoz explicó que, durante este proceso de recomposición, los incrementos de los servicios continuarán ubicándose por encima de la variación general de precios.

“Cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación que mide el índice de precios al consumidor.”

Según indicó, esa diferencia responde al proceso de actualización de precios relativos. “Esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas.”

También habló sobre la situación económica

Además de la política tarifaria, Ravier realizó una evaluación del escenario económico.

“Creemos que la economía va bien y el camino es por acá”, afirmó.

El funcionario reiteró además que, según la visión del Gobierno, “lo peor ya pasó” y sostuvo que “vendrán los mejores 18 meses” para el país.

Al mismo tiempo reconoció que existe “preocupación por el nivel de actividad y el consumo”, aunque sostuvo que esa situación se revertirá con la desaceleración de la inflación y una recuperación del crédito.

En esa línea señaló que los datos preliminares indicarían que la inflación correspondiente a junio podría ubicarse por debajo del 2%.

“No estamos corriendo, pero estamos de pie. El paciente está mejor. Sabemos que falta, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos”, expresó.

Qué dijo sobre el dólar

Durante la conferencia también fue consultado sobre la evolución del mercado cambiario.

Ravier aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con su equipo económico, “están blindando a la Argentina” mediante distintas medidas destinadas, según indicó, a “adelantarse a los hechos”.

No brindó detalles adicionales sobre nuevas medidas, aunque reiteró que el Gobierno mantiene el rumbo económico vigente.