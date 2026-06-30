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La producción de hidrocarburos en la Argentina volvió a mostrar cifras históricas. El Gobierno nacional informó que durante mayo se alcanzó el mayor nivel de producción de petróleo desde 1999, impulsado principalmente por el crecimiento de Vaca Muerta, y aprovechó el anuncio para confirmar la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que demandará más de 4.500 millones de dólares y estará destinado al desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Neuquén.

La información fue difundida por la Vocería Presidencial a través de un comunicado publicado en la red social X y posteriormente ampliada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según los datos oficiales, durante mayo la producción de petróleo alcanzó los 903.700 barriles diarios, lo que representa un crecimiento del 19,6% respecto del mismo mes del año pasado y constituye el registro más alto de las últimas décadas.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

El informe también destaca el protagonismo creciente de Vaca Muerta dentro de la matriz energética nacional. De acuerdo con el Gobierno, la formación neuquina concentró el 69% de la producción total, con un volumen de 95,4 millones de metros cúbicos diarios, otro récord histórico para el yacimiento no convencional.

El desempeño del sector no se limitó al petróleo. En materia de gas natural, la producción alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un incremento del 11,4% respecto del mes anterior y del 6% en comparación con mayo de 2025.

Desde la Casa Rosada atribuyeron estos resultados a la estrategia energética impulsada por la actual gestión y remarcaron que el crecimiento responde a una política orientada a potenciar la explotación de los recursos naturales del país.

“Este no es un dato azaroso, sino el resultado de una gestión que es consciente del potencial que tiene la Argentina si explota sus recursos naturales”, sostuvo el comunicado oficial.

En ese mismo mensaje, el Gobierno cuestionó la política energética de la administración anterior, al señalar que el país “venía del abismo en términos de gestión energética” y que existía “un déficit energético estructural, especialmente en gas, que se cubrió mediante importaciones de Gas Natural Licuado (GNL)”.

Nuevo proyecto RIGI por más de USD 4.500 millones

Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier vinculó los récords de producción con el avance de las inversiones privadas promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

“Hoy la Argentina tiene el mayor récord de producción de hidrocarburos desde 1999. Además de siete proyectos RIGI ya aprobados en energía que van a potenciar el sector”, afirmó.

En ese marco, anunció la aprobación del séptimo proyecto energético bajo ese régimen. La iniciativa se desarrollará en la provincia de Neuquén y estará destinada al desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda, dentro de la formación Vaca Muerta.

Según explicó el vocero, el proyecto contempla la perforación y puesta en producción de nuevos pozos, además de la construcción de toda la infraestructura necesaria para el tratamiento y transporte de los hidrocarburos.

La inversión prevista asciende a 4.521 millones de dólares, una de las más importantes aprobadas hasta el momento bajo el esquema del RIGI.

Yacimiento Rincón de Aranda.

Ravier precisó además que durante la etapa de construcción se crearán 715 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos, mientras que una vez iniciada la operación el proyecto sostendrá 62 empleos directos y 456 indirectos.

De acuerdo con el cronograma informado por el Gobierno nacional, el inicio de las operaciones está previsto para el primer trimestre del próximo año, cuando comenzará una nueva etapa de producción dentro de uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

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