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En la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la locutora y periodista diplomática Graciela Almada presentó “Aquí Francisco. Una historia irrepetible” de Ediciones Paulinas.

El libro, con prólogo del sacerdote argentino Pedro Opeka de Madagascar, fue presentado el viernes 8 en la Sala Ernesto Sabato en el pabellón azul del Predio de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La sala estuvo colmada de público católico y no católico, donde se escucharon testimonios personales de fe y que culminó con un video de la autora.

La obra narra las experiencias periodísticas desde 2023, cuando se cumplió la Década de Francisco hasta la despedida del sumo pontífice en abril de 2025.

“Quise dejar mi testimonio de lo visto y experimentado en esos años que para todos serán inolvidables. Se trata de un libro pequeño de tamaño, intencionalmente, un libro de compañía, para que pueda ser llevado en un viaje, con nosotros y que no quede en un anaquel olvidado, como si pudiéramos llevar un poco de esa inmensa historia del único papa argentino, jesuita y latinoamericano“, había manifestado Almada semanas atrás a La Opinión Austral.

Portada y solapa de “Aquí Francisco” de Graciela Almada.

Almada es además fundadora de Música para la Paz Argentina y compositora de la canción que da título a este libro.

Tras la presentación, la autora manifestó a La Opinión Austral: “Fue muy importante para mí, para mi camino. Esto es un esfuerzo independiente”.

Sobre la asistencia a la presentación, destacó: “La sala estuvo llena, había público católico y no católico, había gente judía, mormona, es algo que se dio mucho con ese papa, lo vi en el final, lo cuento en el libro”.

“Estoy muy contenta”, manifestó.

La obra, que incluye fotos tomadas por la autora, comenzará a presentarse durante todo el año en distintas ciudades de la Argentina, esperando también poder llegar a ciudades de la provincia de Santa Cruz.