Gran Hermano dio nuevamente de qué hablar luego de que trascendiera el rumor de que una de sus participantes podría esperar un hijo. Se trata de nada más ni nada menos que Juliana Scaglione, mejor conocida como “Furia”, que se consolidó como una de las jugadoras más fuertes de la edición 2024 del reality.

Luego de que la producción decidiera hacerle un análisis para evaluar su salud, en las redes sociales comenzó a hablarse de la posibilidad de que haya quedado embarazada tras mantener relaciones sexuales con Mauro Dalessio en diversas ocasiones.

¿Furia embarazada?

Si bien la doble de riesgo cuenta con un sólido fandom (“los furiosos”) que la salvaron de diversas placas, en el último tiempo empezó a perder popularidad por ciertas actitudes que causaron polémica en el afuera.

Esto se vio reflejado en el inolvidable mano a mano contra Catalina Gorostidi. Si bien la pediatra se fue por el 57,1%, los 42,9% de votos negativos que recibió Furia la pusieron en otra posición en la casa más famosa del país.

A este duro pasar se le suman preocupaciones por su salud. Desde hace varios días, no se alimenta correctamente por la falta de comida y por el estrés del día a día.

Es por eso que la producción decidió hacerle algunos análisis para evaluar su estado, según contó ella misma. “Como me votaron tanto me enfermaron, me agarró mal la pancita”, ironizó mientras cenaba con sus compañeros.

De esta manera, hasta el momento todo apuntaría más que nada a sus problemas de alimentación, en vez del embarazo tan comentado por los internautas. Los médicos determinarán si necesita vitaminas o algún medicamento.

