Constanza ‘Coti’ Romero, quien estuvo en la edición pasada de Gran Hermano (Telefe), reingresó a la casa a través del “Golden Ticket” (boleto dorado). Aunque todos la recibieron bien, a Juliana “Furia” Scaglione le cayó mal su presencia; ella, no dudó en lanzar unos fuertes comentarios en contra de su nueva “hermanita”.

Los escandalosos comentarios de Furia de Gran Hermano sobre Coti

La jugadora, salió al patio junto a Emmanuel Vich y comentó: “¿Para qué la traen a ella si no entiende nada? Además, me hace como desprecio”.

“Entra y no me saluda ni me mira…”, continuó, indignada.

Ante esto, aseguró que “la producción la metió a propósito”. “Se piensan que soy pelot…”, expresó.

Pero, eso no es todo, sino que añadió: “¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola”.

Gran Hermano: recién ingresada, Coti quiso hacer la espontánea

Luego de ser recibida por sus nuevos compañeros, Constanza ingresó al confesionario y preguntó si “estaba disponible la espontánea”.

A raíz de esto, el dueño de la casa se sorprendió y le consultó: “¿Vos querés hacer la espontánea?”. “Sí”, respondió ella; sin embargo, el ojo que todo lo ve, le dijo: “Por ahora, no podés”. “La put… madre…”, acotó la rubia.

Gran Hermano: ¿Quiénes quedan en competencia?

Virginia Demo

Federico “Manzana” Farías

Zoe Bogach

Nicolás Grosman

Martín Ku

Emmanuel Vich

Bautista Mescia

Juliana “Furia” Scaglione

Mauro Dalessio

Darío Martínez Corti

Paloma Méndez

Damián Cesar Moya

Florencia Regidor

Constanza “Coti” Romero

Gran Hermano: ¿Quiénes fueron eliminados?

Hernán Ontivero

Axel Klekaylo

Williams “El Paisa” López

Carla De Stefano (abandonó)

Florencia Cabrera

Alan Simone

Lucía Maidana

Lisandro “Licha” Navarro

Agostina Spinelli (abandonó)

Isabel De Negri (eliminada y, luego, expulsada)

Sabrina Cortéz

Denisse González

Rosina Beltrán

Joel Ojeda

Catalina Gorostidi

