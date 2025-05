Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El crimen de Villa Crespo, donde una pareja y sus dos hijos fueron hallados muertos en un departamento sin señales de ingreso forzado, conmociona al país. En medio de la investigación, salió a la luz un video grabado por Bernardo Adrián Seltzer —una de las víctimas— en el que hablaba con emoción sobre su familia, a la que describía como “su bien más preciado” y decía no querer perder.

El video forma parte de un registro audiovisual vinculado a una charla motivacional o presentación empresarial, en la que Seltzer hablaba ante cámara sobre sus valores personales y decisiones de vida.

“Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”, comienza diciendo y agrega, con tono firme: “No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

La difusión del video de Seltzer hablando sobre su familia generó conmoción en redes sociales. La imagen de un hombre agradecido por su vida familiar y decidido a protegerla choca violentamente con el horror del crimen. No obstante, los elementos de la investigación ya no lo señalan como autor del hecho, sino como una de sus víctimas.

El crimen

El miércoles al mediodía, la empleada doméstica de la familia Seltzer ingresó al departamento 6A de Aguirre 295, en el barrio porteño de Villa Crespo, y se encontró con una escena escalofriante: los cuatro integrantes de la familia estaban muertos, con heridas de arma blanca. Uno de los menores yacía junto a la puerta, en un charco de sangre.

Crimen en Villa Crespo: Bernardo Adrián Seltzer (53), Laura Fernanda Leguizamón (50), y sus hijos Ian (15) e Ivo (12)

En un primer momento, trascendió que el propio Seltzer habría asesinado a su esposa Laura Fernanda Leguizamón (50) y a sus hijos Ian (15) e Ivo (12), antes de suicidarse. Sin embargo, los resultados de las pericias forenses cambiaron el rumbo de la causa: la principal hipótesis ahora es que fue Laura quien cometió el triple homicidio y luego se quitó la vida.

Según fuentes del caso, todos los cuerpos presentaban heridas de arma blanca, pero el de Laura tenía una puñalada directa al corazón y no mostraba signos de defensa.

“Su cadáver era el que presentaba menor rigidez cadavérica, por lo cual es la última que murió”, explicaron fuentes vinculadas a la causa. En el departamento no se encontraron ingresos forzados ni faltantes, y en la cocina se halló una carta que “estaba redactada por alguien que no estaba en sus cabales”, dijeron los investigadores.

Antecedentes psiquiátricos

Laura estaba bajo tratamiento psiquiátrico, según relató su hermana a la policía, y había dejado de tomar la medicación. La empleada doméstica también declaró que “hacía unas semanas que estaba distinta”. Comentó, por ejemplo, que la mujer le pedía que no usara la aspiradora y que se fuera antes de hora.

Bernardo fue encontrado en la cama, presumiblemente atacado mientras dormía. Uno de los chicos murió en su habitación y el otro, se cree, intentó escapar pero fue alcanzado cerca de la puerta.

“Los dos adolescentes presentaban heridas en la espalda y defensivas”, indicaron los peritos tras el análisis preliminar.

Un video que duele

El caso continúa siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo del fiscal César Troncoso. El equipo de la Unidad Criminalística Móvil fue clave para reunir las pruebas que consolidaron la hipótesis de un triple crimen seguido de suicidio cometido por la madre.

