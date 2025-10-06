Gregorio Dalbón denunció penalmente a Javier Milei por “abuso de autoridad” tras declaraciones sobre Cristina Kirchner El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al Presidente de admitir un acto ilegal al afirmar en televisión que fue él quien decidió que la exmandataria “vaya presa”.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de que el mandatario asegurara públicamente que tomó la decisión de que la ex presidenta fuera encarcelada.

La denuncia se basa en las declaraciones que Milei realizó este domingo durante una entrevista con Luis Majul en LN+, donde afirmó: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa.”

Según Dalbón, esta frase “no es una opinión política”, sino “la admisión de un acto de poder ilegal, manifiestamente contrario a la Constitución y a la independencia del Poder Judicial”. Por eso, el abogado presentó la demanda bajo el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a los funcionarios públicos que dicten resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes.

Dalbón también argumentó que las declaraciones de Milei encuadran en el artículo 366, inciso b, del Código Procesal Penal Federal, que contempla la revisión de sentencias firmes si se demuestra la influencia ilegítima de un jefe de Estado sobre el Poder Judicial.

“El propio presidente reconoció haber influido en un proceso judicial, lo que prueba la ilegitimidad de la condena contra Cristina Kirchner”, explicó el abogado, y sostuvo que el hecho “habilita la revisión de las causas judiciales” contra la exmandataria.

“Confesó el lawfare”: Dalbón acusa al Gobierno de persecución política

Dalbón aseguró que las palabras de Milei constituyen una confesión pública del lawfare en la Argentina.

“El presidente confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política, y que el poder usó el Código Penal como un arma. En cualquier país serio, eso bastaría para iniciar un juicio político”, sostuvo el letrado.

El abogado kirchnerista consideró que el reconocimiento de Milei “demuestra la persecución judicial” sufrida por la ex presidenta y “refuerza el reclamo de su inocencia y la nulidad de las sentencias dictadas bajo presión política”.

Las declaraciones de Milei se produjeron durante una entrevista en el canal LN+, donde el mandatario defendía su posición ante el llamado “narcoescándalo” que involucra al diputado José Luis Espert y al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Milei afirmó que las denuncias eran parte de una “operación política” y, en ese contexto, aseguró haber tomado la decisión de “meter presa” a Cristina Kirchner.

El periodista Luis Majul intentó aclarar la frase y le recordó al mandatario que no puede intervenir en decisiones judiciales, pero Milei insistió en su postura, generando una fuerte polémica política y jurídica.

Dalbón concluyó que su denuncia “no sólo busca sancionar un delito, sino defender el Estado de Derecho y la división de poderes, frente a un presidente que públicamente se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora”.

El abogado adelantó que también impulsará acciones legales para revisar las causas contra Cristina Kirchner y denunciar a quienes, según él, participaron en el lawfare.