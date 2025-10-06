Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 20 días de las elecciones nacionales, Javier Milei regresará al escenario para una presentación que combina libro, música y discurso político. El evento se realizará en el Movistar Arena, en Villa Crespo, con capacidad para 15 mil personas, el mismo estadio donde cerró su campaña en 2023.

El Presidente, que aceptó la renuncia de quien encabezaba la lista en la provincia de Buenos Aires, presentará su nuevo libro acompañado de Diego Santilli, quien pasaría a ocupar el primer lugar en la boleta. En medio de la interna electoral, Milei ingresará al estadio acompañado por “Las Fuerzas del Cielo”.

Las puertas abrirán a las 18, y la jornada comenzará con un video que mostrará al Presidente recorriendo distintas provincias del país. Posteriormente, habrá espacio para la participación de otros autores, entre ellos Marcelo Duclos, y se prevé que la Orquesta de Granaderos interprete el Himno Nacional.

Feria editorial y encuentro liberal

Durante la jornada, los pasillos del estadio funcionarán como una feria con más de tres mil títulos sobre liberalismo, ofreciendo un espacio para los seguidores de Milei y los interesados en conocer más sobre la corriente política que impulsa el mandatario.

El acto no solo tendrá un componente literario y político, sino también musical. Javier Milei volverá a cantar, acompañado por La banda liberal, integrada por el diputado Alberto Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra y Marcelo Duclos en bajo. Se espera un repertorio de más de seis covers adaptados a su tono de voz, superando la presentación de 2024, cuando interpretó únicamente “Panic Show” de La Renga.

“La construcción del milagro”: un repaso de su gestión

El lanzamiento oficial del libro “La construcción del milagro” será el eje central de la jornada. La obra reúne ensayos y reflexiones políticas que explican las bases y fundamentos detrás de las decisiones de su gobierno desde el 10 de diciembre de 2023.

En el cierre del evento, Milei repasará los principales logros de su gestión y compartirá un mensaje político de cara al futuro, reafirmando los objetivos que lo llevaron al poder y los proyectos que pretende consolidar.

La Banda Presidencial, un grupo de música y militancia

También, a través de su cuenta de X, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger realizó un posteo en que se lo ve al presidente Javier Milei ensayando junto a “La Banda Presidencial”.

La banda presidencial que acompaña a Javier Milei en sus presentaciones musicales está conformada por figuras cercanas al mandatario y miembros de su entorno político. El grupo, conocido como “La Banda Presidencial“, se presenta como una agrupación musical que combina la política y la música en sus actos públicos.

Integrantes de “La Banda Presidencial”

Alberto “Bertie” Benegas Lynch : Diputado nacional por La Libertad Avanza, se desempeña como baterista del grupo.

: Diputado nacional por La Libertad Avanza, se desempeña como baterista del grupo. Joaquín Benegas Lynch : Hermano de Alberto y candidato a senador nacional por Entre Ríos, toca la guitarra principal en la banda.

: Hermano de Alberto y candidato a senador nacional por Entre Ríos, toca la guitarra principal en la banda. Marcelo Duclós : Periodista y biógrafo de Javier Milei, se encarga del bajo en la agrupación.

: Periodista y biógrafo de Javier Milei, se encarga del bajo en la agrupación. Lilia Lemoine: Legisladora, participa en los coros durante las presentaciones de la banda.

El grupo ha ganado notoriedad por sus actuaciones en eventos políticos, donde Javier Milei se une a ellos como vocalista, interpretando canciones populares adaptadas a su estilo. Esta combinación de política y música ha generado atención mediática y ha sido parte de la estrategia del presidente para conectar con su base de seguidores.

La banda ha realizado ensayos previos a sus presentaciones, y su participación en actos públicos ha sido documentada y compartida en redes sociales, mostrando la interacción entre los miembros y el presidente. Estos eventos reflejan el enfoque poco convencional de Javier Milei para comunicarse con el público y promover su mensaje político.

En resumen, “La Banda Presidencial” es una agrupación que fusiona la política y la música, integrada por personas cercanas a Javier Milei, y que ha sido parte de sus presentaciones públicas, contribuyendo a su estilo único de comunicación política.