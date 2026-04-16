Pasado un mes desde la separación, Griselda Siciliani decidió ponerle un punto final a las versiones que circularon sobre su vínculo con Luciano Castro; en medio de la reciente internación del actor, la protagonista optó por romper el silencio y aclarar cómo está hoy su situación sentimental.

En entrevista para “Los Profesionales de Siempre” (Canal9), el ciclo conducido por Flor de la V, Siciliani enfrentó las consultas sobre su vida privada y se mostró firme, donde respondió de manera directa a los rumores que hablaban de un acercamiento.

“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, reveló, visiblemente incómoda por el tema; ante la insistencia, también dejó en claro que el contacto con su expareja ya no forma parte de su presente. “No seguimos hablando”, destacó.

Cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, Siciliani evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades. “Sí, yo no hablo de estas cosas”, manifestó.

De esta forma y, a diferencia de otras ocasiones en las que había abordado públicamente conflictos personales, esta vez optó por una postura más reservada, aunque igual de contundente, para dar por terminado el capítulo junto al actor.

Estreno de la última temporada de “Envidiosa”: todos los detalles

En paralelo y en un plano más ligado a su trabajo, la actriz se refirió al esperado regreso de “Envidiosa”, la ficción impulsada por Adrián Suar, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril de 2026 a nivel global; esta nueva entrega, compuesta por diez episodios, marcará el cierre definitivo de la historia de Vicky.

La trama, escrita por Carolina Aguirre, mostrará a la protagonista en plena convivencia con Matías (Esteban Lamothe) y Bruno, el hijo de nueve años de él; en este marco, la aparición de Nora, madre del niño, y el regreso de Nicolás (Benjamín Vicuña) con una propuesta laboral volverán a poner en juego viejos lazos y conflictos; a lo largo de los capítulos, el foco estará puesto en los desafíos de la adultez, los vínculos familiares y los procesos de cambio personal.

El elenco se completa con nombres, como: Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Lorena Vega, además de participaciones especiales; la dirección está a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, mientras que la música de Juan Blas Caballero acompaña este cierre, manteniendo la identidad estética y sonora que caracterizó a la serie

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