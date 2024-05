Luego de que circularon varios rumores de que Griselda Siciliani y Luciano Castro iniciaron una relación, finalmente, los protagonistas confirmaron esos dichos. Durante el programa “A la tarde” (América TV), conducido por Karina Mazzocco, la actriz aseguró que “estaba todo bien entre ambos”. Por otro lado, Castro estuvo en “Noche al dente”, comandado por Fernando Dente, donde dio impactantes detalles acerca del romance. Tras la noticia, Flor Vigna, la ex de Luciano, dijo qué piensa sobre la relación.

Los dichos de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

El cronista, le consultó a Griselda: “Pulgar arriba o abajo… ¿con Luciano Castro, todo bien? ¿Están saliendo?”.

A lo que ella, le respondió: “Sí, estamos re bien”, aunque no dio más declaraciones al respecto.

Luciano Castro confirmó su relación con Griselda Siciliani

El actor, durante el programa de Dente, dio picantes detalles acerca de su noviazgo con Griselda.

“No sé cómo contar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica con la que estoy empezando a vincularme o relacionarme”, dijo Castro.

Y, continuó: “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar cómo fue, porque son años de amistad y de conocernos”.

Ante esto, afirmó: “No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”.

“Los amigos en común, a veces, sin querer queriendo, llevan y traen”, indicó.

“A nosotros nos pasa algo muy gracioso, que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos, entonces, con La Tana, nos encontramos hablando de nuestros hijos, algo de lo que nunca habíamos charlado. Se volvió algo muy lindo y, te repito, me gusta mucho”, manifestó el actor.

“Siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”, contó.

Después de estos dichos, recordó el videoclip que protagonizaron de la banda “La Franela”. “En aquel momento me dijeron ‘trabajarías con Siciliani’, y les respondí ‘yo qué sé’. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, expresó.

Ante esto, añadió: “El otro día, La Tana me dijo una frase célebre: “Si es de verdad y, si tiene que ser así, nos tiene que importar todo un carajo”. No tiene sentido, ya estamos grandes y eso me quedó rebotando”.

Para cerrar, agregó: “Eso es un poco inevitable, por cómo es cada uno. Muchas veces, es mejor contarlo a dejar que tejan suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Por suerte, no lo es. Estamos los dos solos y yo, por ahí, me separé hace mucho menos tiempo que ella. Esa tranquilidad está buena”.

¿Cómo reaccionó Flor Vigna ante la noticia de que su ex, Luciano Castro, está saliendo con Griselda Siciliani?

La cantante, que se separó del actor en el mes de febrero, habló con eltrecetv.com y dijo qué opina sobre el romance de los actores.

Vigna, confesó: “Estoy bien y les deseo lo mejor. Lo quise mucho y Griselda me encanta como artista y mujer”.

Tras esta declaración, Flor dejó en claro que no guarda rencor y que su relación con Castro es cosa del pasado.

